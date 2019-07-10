هبة نور تحتفل بابن شقيقها وسامو زين يعايد ابنه … نشوى مصطفى تتعرض للسرقة وهاني شاكر يعنّف اتحاد الكرة وخالد أبو النجا يدعم المثليين

لم يحمل هذا الأسبوع الكثير من المفاجآت والمنشورات المثيرة، بل شهد غياب الكثير من الفنانين، على حين اكتفى الحاضرون بمنشورات اعتيادية لم تخرج عن المألوف:

عيد سعيد

احتفلت الفنانة السورية هبة نور بيوم ميلاد ابن شقيقها تيم بأجواء طفولية مميزة، وحرصت على مشاركته كل النشاطات والرقص معه ومع الحاضرين في الحفل.

ونقلت لمتابعيها صوراً ومقاطع من أجواء الحفل الذي ضم الشخصيات البهلوانية والزينة المناسبة لصاحب العيد مع بالونات ملونة وعربة تم تجهيزها لهذه المناسبة، وحرصت على مشاركة الطفل ومشاركة والدته وأصدقائها باللعب والرقص والتمتع بالأجواء والقيام بكل ما يمكن أن يسعد ابن شقيقها.

واختارت نور إطلالة مميزة عبارة عن تنورة قصيرة وكنزة بيضاء ورفعت شعرها الطويل من الأمام على شكل كعكتين مع ماكياج جميل.

ونشرت أيضاً مقطع فيديو من الحفل ووجهت من خلاله رسالة لمتابعيها قالت فيها: «إذا كان لا بد من خيار.. فاختر أن تحيا كما لو أن الحب قريب منك مثل أنفاسك.. واختر أن تحيا أخضر القلب أثناء الحياة.. فمن الخيانة أن تحيا ميت القلب وأنت لم تزل بعد على قيد الحياة».

اللهم آمين

احتفل الفنان السوري ​سامو زين​ بعيد ميلاد ابنه الذي أتم السنة الثانية من عمره، ونشر صورة جديدة له برفقته من المسبح.

وعلق على الصورة قائلاً: «محمد ابني، كم أتمنى من اللـه أن يعطيك أيام جميلة ورضا من رب العالمين، ويجعل الإيمان نور حياتك ويرزقك بالحلال ويهون عليك الدنيا يا ابني، كل عام وأنت بخير وصحة وعافية، وربي يكفيك عيون الناس ويعطيك ليرضيك وتفضل مرضي من أمك وأبوك وتبقى من الصالحين.. اللهم آمين»

العطلة الصيفية

نشرت الفنانة اللبنانية مايا دياب مقاطع من رحلتها إلى جزر البهاما لتمضية أيام من عطلتها الصيفية على البحر وفي المناظر الطبيعية الخلابة.

وظهرت بكامل حيويتها بهوت شورت من الجينز وتيشرت بيضاء وارتدت فوقها قميصاً أبيض طويلاً من القماش الصيفي الخفيف، ونسقت مع ملابسها قبعة كبيرة من القش وحملت حقيبة ضخمة من القش أيضاً.

وعلقت: «حلو السفر والأحلى أنه تحس حالك حر تماماً على الطريق وبمنطقة ما حدا بيعرفك فيها وبتعمل اللي بدك ياه».

وأضافت: «أنا كنت ماشية بالـبهاما وكل محل كان عندو موسيقا مختلفة وعلى كل موسيقا كنت عم ارقص رقصة أهبل من التانية».

رسائل غامضة

بينما لا تزال تفاصيل علاقتها الغامضة بالفنان أحمد فلوكس، أثارت الفنانة المصرية هنا شيحة جدلاً كبيراً ترك الكثير من علامات الاستفهام حول طبيعة علاقتها به، وأعادت الحديث حول انفصالهما بالفعل، ووجهت العديد من الرسائل المتعلقة بالحب وخسارة الأشخاص والغدر.

واستعانت بعبارات باللغة الإنكليزية للتعبير عن أفكارها وقالت في إحداها: «حين أرفض أن تجرحني يكون حين تتوقف عن سماع ما أريد».

وعبرت من خلال منشور آخر برسالة كتبت فيها: «بكل صدق أتمنى أن تجد روحك السلام، كسرتني ولكن حصل ذلك فقط لأنك مكسور، وسأشفى لمعرفتي أنني بحاجة لذلك، ولكن يقلقني ألا تكتشف أنك بحاجة للشفاء».

وكانت هنا ظهرت في أكثر من مناسبة بمفردها من دون زوجها، الذي ظهر بدوره أخيراً من دون خاتم الزفاف، الأمر الذي زاد التوقعات بانفصالهما، واللافت أنهما لم يعلقا على الأمر حتى الآن.

الأستاذ الحرامي

أكدت الفنانة المصرية نشوى مصطفى أنها بخير، وذلك بعد انتشار أخبار تكشف عن تعرض سيارتها للسرقة.

وكتبت: «زجاج السيارة اتكسر وكل اللي فيها اتسرق… أكتر حاجة زعلانة عليها لابتوب ابني وشنطة هدومه وبدلة فرحه، سبحان اللـه وأنا طالعة البيت كنت عايزة أفضي السيارة، وأجلت لما ارجع من مشوار في مدينة نصر».

وأضافت بطرافة: «إلى الأستاذ الحرامي.. ربنا ينتقم منك.. قدر اللـه وما شاء فعل.. الحمد لله».

فرق واختلاف

شاركت الفنانة المصرية مي الغيطي متابعيها بصورة جديدة لها وهي تجمع القمامة من أمام نهر النيل.

وعلقت: «لا يمكنك المرور خلال يوم واحد من دون التأثير في العالم من حولك، ما تفعله يحدث فرقاً وتقرر نوع الاختلاف الذي تريده».

يأتي ما فعلته مي ضمن مبادرة شباب النيل التي تهدف إلى حماية النيل من التلوث، حيث تشارك مجموعة كبيرة من الشباب في جمع القمامة الموجودة بالنيل وحوله.

قعدة حلوة

نشرت الفنانة المصرية رانيا يوسف مقطع فيديو جمعها بالممثلة شيماء عقيد، خلال غنائها مقاطع من أغاني السيدة أم كلثوم، مثل «سيرة الحب» و«بعيد عنك».

وقالت: «مفيش أحسن من أغاني أم كلثوم وقعدة حلوة من صديقتي الفنانة شيماء عقيد».

وكانت نشرت فيديو آخر ظهر فيه كلباها في استقبالها عند وصولها للمنزل. وكتبت موضحة مدى حبها لكلبيها، قائلة: «ميمي وبندق أولادي اللي بيستقبلوني أول ما برجع البيت بعد تعب يوم طويل».

مزبلة التاريخ

أثارت خسارة المنتخب المصري لكرة القدم وخروجه المفاجئ من الدور ثمن النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة على أرضه، صدمة لدى جمهوره وانتقادات واسعة من أبرزها هجوم نقيب الفنانين والمهن الموسيقية المطرب هاني شاكر.

وقال الأخير: «بعد هذا الخروج المتوقع وغير المفاجئ أقول للشعب المصري العظيم أنت تستحق منظومة رياضية أكثر احتراماً لك وأكثر حرصاً عليك وعلى تاريخك العظيم، أما اتحاد الكرة اتحاد المجاملات اتحاد البيزنس اتحاد المصالح فأنتم في مزبلة التاريخ، ليس من الآن بل من بعد صفر كأس العالم، استقيلوا يرحمكم الله».

رسالة دعم

منذ إعلان الإعلامية المصرية ريهام سعيد، عن الأزمة الصحية التي تمر بها، حرص نجوم كثيرون على إظهار الدعم والمؤازرة لها، وكان آخرهم الفنانة فيفي عبده.

وكتبت رسالة دعم، مستعينة بأغنية الفنان تامر حسني «الموضوع فيك»، متمنية لها الشفاء قائلة: «ألف سلامة عليكي يا ريهام، إن شاء اللـه هتكوني زي الفل، ربنا يخليكي لأولادك وأهلك، وكل اللي بيحبوكي، وترجعي شغلك بألف سلامة».

وجدير بالذكر أن سعيد تمر بأزمة صحية، استدعت خضوعها لعملية جراحية دقيقة، وذلك جراء إصابتها ببكتيريا في الوجه، يتخوف الأطباء من وصولها للمخ، لصعوبة السيطرة عليها مما قد يؤدي إلى الوفاة.

علاقة طيبة

علقت الفنانة المصرية ريهام عبد الغفور على شائعات خلافها مع الفنانة دينا الشربيني بسبب مسلسل «زي الشمس».

وقالت: «لا أعلم لماذا دوماً يظن الجمهور أن أي ممثلتين تتشاركان في بطولة أي عمل فني يجب أن يحدث بينهما مشاكل، هذا غير صحيح».

وتابعت: «أنا ودينا تجمعنا علاقة صداقة طيبة، وكنا كذلك قبل تصوير المسلسل وكانت متخوفة أن تزعجني من مساحة دوري وعدد مشاهدي في المسلسل وهذا ما لم يحدث».

حب مختلف

لطالما دعم الممثل المصري ​خالد أبو النجا​ حقوق المثليين الجنسيين، وجدد ذلك الدعم بنشره تقريراً يتحدث عن وجود المثليين العرب في «مسيرة الفخر» في كولونيا.

وعلق: «التغيير لقبول الآخر المختلف عنك يحتاج للصدق، ربيع عالمي يبدأ بهؤلاء الشباب الذين قرروا أن يكونوا صادقين مع أنفسهم، والحقيقة هي أن للحب أطيافاً كالنور، والخوف من تلك الطبيعة جهل عظيم، المثلية طبيعة إنسانية وليست اختياراً ولا مرضاً ولا انحرافاً ولا حراماً، الحب هو الحب، كفاية عك».

أحن أخت

توجهت الفنانة اللبنانية ​هيفاء وهبي​ بالمعايدة لشقيقتها عليا في عيد ميلادها، فنشرت صورة بدت فيها وهي تقبلها على وجنتها وعلقت عليها: «في مثل هذا اليوم ولد نصفي الآخر، وفي عيد ميلادها أمنيتي لها ألا تفارقها السعادة، كل عام وقلبك الحلو بخير يا أحن أخت في الدنيا».