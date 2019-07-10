جديد الشرطة مبشر وجوائز المنتخب بالتساوي!

حطت بعثة فريق الشرطة عصر أمس الأول في اللاذقية لإطلاق معسكر تدريبي على طريق الإعداد لخوض منافسات بطولة الدوري الممتاز وأعلن مدرب الفريق الكابتن باسم ملاح أن معسكر اللاذقية الذي يستمر لأسبوع كامل يهدف إلى خلق حالة تجانس وتفاهم لفريقه خاصة بعد انضمام ثمانية لاعبين جدد قبل أيام للفريق بعد الانتهاء رسميا من مراسم إجراء عقودهم مع إدارة النادي الدمشقي، وكشف الملاح أن المساعي لا تزال جارية لكسب لاعب كبير لعب الموسم الماضي مع فريق الجيش لافتا أن إدارة ناديه منحته في خطوة غير مسبوقة كل الصلاحيات في اختيار ما يراه مناسبا من اللاعبين الجدد لدعم خطوط الفريق!

وأوضح الملاح أن فريقه لن يلعب خلال أيام معسكره الحالي أي مباراة مع فرق من الدوري الممتاز بل سيكون التفكير بلعب مباراتين مع فرق من أندية الدرجة الأولى كمصفاة بانياس والتضامن اللاذقي!

ورأى الملاح أن فريقه الشرطة لن يحصر هدفه بالدوري القادم بكيفية الهروب من المراكز الخلفية بل بالتوجه للأمام والتنافس على المراكز الخمسة الأولى وهو سيكون جاهزا لإعادة الذكريات الجميلة له في دورينا!

ومن جانب آخر فقد أعلن مدير منتخبنا الوطني لكرة القدم رضوان الشيخ حسن في معلومات خاصة لـ«الوطن» أن جائزة أفضل لاعب في مباراة المنتخب مع نظيره الكوري الشمالي ببطولة الهند، التي نالها لاعبنا المتميز شادي الحموي ووصلت لمبلغ 2500 دولار لن تبقى في جيب الحموي حيث ستقوم إدارة منتخبنا بجمع كل الجوائز المالية التي سينالها في بقية مبارياته بالبطولة ومن ثم تعمل على توزيعها على اللاعبين بالتساوي وقد نقل الشيخ حسن قناعة جهازنا التدريبي بأداء لاعبينا في مباراتهم الأولى بالبطولة مؤكداً حاجتهم الأكيدة للمزيد من المباريات التجريبية والمستقبل سيكون لهم وسترون!

ولفت مدير المنتخب أن الملعب الذي سيلعب عليه منتخبنا مبارياته الثلاث في بطولة الهند يبعد ساعة كاملة عن مكان إقامة بعثة المنتخب ومع ذلك فإن الأجواء مريحة بشكل عام والأهم ما سيقدمه منتخبنا في الملعب!