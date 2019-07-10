أولمبياد السويداء الأول.. سلة الذكور عرباوية وطائرة الإناث لمركز ولغا

ضمن فعاليات أولمبياد السويداء الرياضي الأول اختتمت بطولة كرة السلة للذكور التي أقيمت اليوم في صالة الباسل بمدينة المزرعة الرياضية.

وفاز فريق العربي أ بلقب البطولة إثر فوزه في النهائي على فريق العربي بنتيجة 41-6 نقطة بعد أن تفوق بجميع أرباع المباراة بواقع 7-صفر و8-2 و12-2 و14-2 على التوالي.

وتتواصل منافسات كرة السلة للإناث لمدة ثلاثة أيام حيث وزعت الفرق المشاركة إلى مجموعتين ضمت الأولى العربي أ ولاهثة ـوعرمان والثانية لاهثة أ والعربي ـوالقريا.

طائرة الإناث لمركز ولغا

حسم مركز ولغا منافسات كرة الطائرة لفئة الإناث في أولمبياد السويداء الرياضي الأول التي استضافتها صالة الباسل بمدينة المزرعة الرياضية بمشاركة أربعة فرق.

وقد فاز مركز ولغا التدريبي باللقب إثر تغلبه على فريقي العربي وصلخد بالنتيجة ذاتها بشوطين من دون مقابل وعلى الثعلة بشوطين مقابل شوط فيما حل فريق صلخد ثانيا بتغلبه على فريقي العربي والثعلة بذات النتيجة بشوطين مقابل شوط.

دراجاتنا على الطريق الصحيح

نظمت اللجنة الفنية للدراجات بالسويداء بطولة المحافظة لمختلف الفئات ومن ضمنها مسابقة أولمبياد السويداء واستعداداً لمسابقة الأولمبياد الوطني للناشئين وبطولة الجمهورية وذلك بمشاركة لاعبين ولاعبات من ناديي العربي والكفر.

وجاءت النتائج على النحو التالي: لفئة الأشبال إباء أبو عمار وللناشئين سيزر الشومري

ولفئة تحت 23 عاماً كريم أبو سمرة على حين حلت أولاً بفئة الشبلات رنيم الحيناني وبالناشئات آلاء أبو عمار.

رئيس اللجنة الفنية للدراجات حسام أبو الفضل أشار إلى أن البطولة شهدت مستوى فنياً جيداً وجاءت تحضيراً لبطولة الجمهورية وبطولة الأولمبياد الوطني للناشئين الشهر المقبل.