كبار المشتركين في المدينة يدفعون نحو 900 مليون ليرة فواتير شهرية … مدير في الكهرباء لـ«الوطن»: انخفاض سرقات المعامل في عدرا الصناعية

كشف مدير مسؤول في وزارة الكهرباء لـ«الوطن» عن انخفاض كبير في سرقات أصحاب بعض المعامل، وخاصة الموجودة في المدينة الصناعية بعدرا، منوهاً بعدم وجود أي برنامج تقنين حالياً في المنطقة، والبرنامج الزمني للتغذية الكهربائية للمعامل على حاله من دون تغيير.

وبين أن انخفاض التعديات على شبكات الكهرباء من كبار المشتركين بشكل كبير وملحوظ بعد شهر رمضان جاء نتيجة عدّة إجراءات تم اتخاذها خلال الفترة الماضية، أهمها إبعاد أصحاب مراكز التحويل من الوصول إلى اللوحات والعدادات التي يغذون معاملهم منها.

وأشار إلى أن مشكلة الكهرباء في موضوع السرقات كانت مع معامل البلاستيك بشكل خاص، إذ تم قطع كل السبل التي تساعدهم في ذلك، مبيناً أن جولات موظفي الكهرباء «الجباة» ومراقبي الشبكات على مراكز التحويل لمتابعة المعامل مستمرة، وتؤكّد أن جميع الأختام التي تم وضعها مسبقاً ما زالت موجودة.

وأوضح أن هذه الإجراءات ساهمت في ضبط استجرار أصحاب المعامل، لافتاً إلى أنه خلال الدورات القادمة يتضح الموضوع بشكل أكبر من خلال التزام المشتركين الكبار بالدفع مقابل الاستهلاك، وذلك عبر قراءة الفروقات التي قد تحصل، مبيناً أن انخفاض الفروقات خلال الدورات القادمة يدل على انخفاض التعديات التي كانت تحدث، موضحاً أن الكهرباء ستقوم أيضاً بقياس استطاعة الطاقة الواصلة للمحطة مقابل قياسها مع استطاعة الطاقة المستجرة لدى المستهلكين.

وبين أن السحب من المحطات انخفض خلال الفترة الماضية، وفي نهاية الشهر الحالي سيتم حصر الفروقات بين الذي ستتم جبايته والكميات المسحوبة، مشيراً إلى أن الجباية جيدة في المدينة الصناعية حالياً، وأن الصناعيين ملتزمين بموضوع الكهرباء، ما يخفف التراكم عليهم، منوهاً بأن قيمة الجباية الشهرية لأصحاب المعامل في المدينة الصناعية تتراوح بين 800 و900 مليون ليرة سورية، مشيراً إلى أن نسبة الجباية فيها تزيد على 97 بالمئة شهرياً وهو موضوع مستمر وبوضع سليم.

وبين وجود 1300 مشترك في المدينة الصناعية بين مشترك بعداد عادي ومركز تحويل، وأن أضخم معمل يدفع 50 مليوناً شهرياً، موضحاً أن الجباية في المدينة الصناعية شهرية لكون المبالغ كبيرة وقد خصص لها مراكز تحويل، لافتاً إلى إنذار أصحاب المعامل المتوقفة في المدينة الصناعية من إدارة المدينة لتشغيلها.

وأشار إلى أنه تم لحظ زيادة عدد المعامل التي عادت للعمل خلال الشهرين الماضيين من خلال زيادة طلبات إعادة الاشتراكات لأصحاب المعامل المتوقفة والتي زادت بنحو 50 مشتركاً خلال الشهرين الماضيين.