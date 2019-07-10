شؤون محلية

جهات حكومية لا تدفع التأمينات الاجتماعية … ٢٢ مليار ليرة ديون تأمينات ريف دمشق منها 19 مليار على القطاع العام

| جلنار العلي

الخميس, 11-07-2019

كشفت مدير فرع مؤسسة التأمينات الاجتماعية في ريف دمشق هدى محمود أن قيمة مديونية الفرع على القطاعين العام والخاص بلغت ٢٢ مليار ليرة في النصف الأول من عام ٢٠١٩، توزعت بين ١٩ ملياراً على القطاع العام و٣ مليارات على القطاع الخاص.
وكشفت محمود في تصريحها لـ«الوطن» أن عدد الإنذارات المصدرة بحق أصحاب العمل المتخلفين عن سداد الاشتراكات التأمينية المستحقة عن عمالهم في النصف الأول من العام الحالي بلغت ٨٦٥ إنذاراً، فيما بلغ عدد قرارات الحجز الصادرة بحق من لم يسدد ٤٤٢ قراراً، على حين كان عدد قرارات رفع الحجز ١٦٤ قراراً، بينما وصلت قيمة الإيرادات المحصلة من القطاع العام والخاص والتعاوني والمشترك ٤.٧ مليارات ليرة.
وأوضحت محمود أنه بإمكان أصحاب منشآت القطاع الخاص الاستفادة من قانون الإعفاء رقم 1 لعام ٢٠١٩، الذي يشمل الفوائد والغرامات المترتبة عليهم والاشتراكات التأمينية في السنوات التي خرجت فيها المنشآت المتضررة عن العمل والتي كانت في المناطق الموجودة تحت سيطرة المجموعات الإرهابية، منوهة بأن فترة الإعفاء تنتهي في نهاية العام الحالي ما يلزم صاحب العمل بتسديد كافة الاشتراكات والغرامات والفوائد المترتبة عليه حتى في سنوات توقف منشأته عن العمل، كاشفة أن عدد المستفيدين من القانون وصل إلى ٢١٤ صاحب عمل، فيما بلغت قيمة المبالغ المسددة نتيجة الإعفاء ١١٢.٢٨ مليون ليرة.
وفي السياق كشفت محمود عن تنظيم ٢٦ ضبط مخالفة بحق منشآت لم تقم بتسديد الاشتراكات التأمينية المترتبة عليها أو لم تقم بتسجيل عمالها في التأمينات، تمت إحالتها إلى دائرة قضايا الدولة، وذلك خلال جولات قامت بها دائرة التفتيش والإرشاد التأميني، مشيرة إلى أن فرع المؤسسة يقوم بجولاته على جميع المنشآت الواقعة ضمن اختصاص عمل المؤسسة، دون النظر فيما إذا كانت مخالفة للترخيص أم لا.

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