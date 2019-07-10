فتيات وفتيان يهربون من منازلهم بتأثير وسائل التواصل الاجتماعي

بعد وقوع حوادث كسر زجاج عدد من السيارات وسرقة موجوداتها في السويداء، أكد رئيس قسم شرطة المدينة العقيد صالح أحمد القبض على المدعو (م. ك) بعد نصب كمين له من دورية القسم، والذي اعترف بالتحقيق بقيامه بالتعاون مع أحد شركائه بعمليات السرقة بعد قيامهم بمراقبة الأشخاص أثناء سحب نقودهم من المصارف ووضعها في سياراتهم ومن ثم قيامهم بتحطيم الزجاج وسرقة المبالغ الموجودة ضمنها، وتم الاعتراف بثلاث سرقات ونتج عن تلك التحقيقات إعادة ما يقارب مليون و500 ألف ليرة لأصحابها.

وأشار أحمد إلى القبض على المدعو (ع. ف) بتهمة السطو على 10 محال تجارية ومكاتب في السويداء وصلخد رغم محاولته رمي قنبلة يدوية على الدورية وبعد القبض عليه تم ضبط السرقات التي كانت بحوزته وهي عبارة عن أجهزة لابتوب وعدد من الجوالات حيث اعترف أثناء التحقيق بسرقته لعدة محلات تجارية منها محال جوالات وأجهزة كهربائية وألبسة… إلخ.

وبيّن رئيس القسم أنه تم إلقاء القبض على أحد اليافعين وهو (ك. س) بتهمة رمي قنبلة بجانب مدرسة أمجد أبو لطيف والتي أدت إلى إصابة أحد الأشخاص ونقله إلى المشفى الوطني.

من جهة أخرى لفت أحمد إلى ظاهرة خطيرة بدأت تستفحل بين الأحداث ويعود سببها إلى وسائل التواصل الاجتماعي وهي ظاهرة هروب الأحداث الفتيان منهم أوالفتيات من منازلهم ومن ثم عودتهم إليها بعد غياب لفترة قصيرة بعد التغرير بهم من الغير حيث سجل القسم وخلال فترة قصيرة خمس حالات هروب ليافعين تحت السن القانونية لا تتعدى أعمارهم الـ15 عاماً مطالباً الأهالي بضرورة مراقبة أبنائهم وتوعيتهم حفاظاً عليهم من الانحراف وخلخلة العادات والتقاليد الاجتماعية التي تتصف بها محافظة السويداء.