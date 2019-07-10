«السورية للكابلات» و«الوطنية للمحولات» تشاركان في معرض البناء الدولي «أنتركونيكس» 2019

تأتي مشاركة الشركة السورية للكابلات (SMC) والشركة الوطنية للمحولات (NETC) في معرض البناء الدولي (أنتركونيكس 2019) في مدينة حماة للتعريف بمنتجات الشركتين ذات الجودة العالية وترويجها والبحث عن فرص لتسويقها محلياً وإقليمياً.

وينتج معمل الكابلات 10 آلاف طن سنوياً من جميع أنواع الكابلات بمختلف المقاسات والمقاطع، كما ينتج أسلاك البوبيناج والحبيبات البلاستيكية PVC، وقد أعلنت الشركة السورية للكابلات (SMC) في المعرض عن إعادة تشغيل خط التوتر المتوسط والعالي.

بينما ينتج معمل المحوّلات 4000 محوّل سنوياً بكل الاستطاعات، إضافة لمحوّل كهربائي باستطاعة 200 ك. ف. وتعتزم الشركة الوطنية للمحولات (NETC) البدء بإنتاج المحولات ذات استطاعة 5000 ك. ف.

وتستهدف المشاركة بشكل خاص المختصين والعاملين في قطاع الكهرباء، والشركات العامة والخاصة العاملة في مجال البناء والتطوير العمراني، والمقاولين والمهندسين وأصحاب المشاريع العمرانية إضافة إلى تجار وموزعي مواد البناء. كما يهدف تواجدنا في المعرض إلى الاطلاع على الجديد من المنتجات المماثلة في السوق السورية وتبادل الخبرات مع الشركات العارضة.

وتأتي أهمية معرض البناء الدولي (أنتركونيكس) لكونه معرضاً متخصصاً، وأيضاً لأنه جاء في توقيت مناسب تستعد فيه البلاد لمشروع إعادة الإعمار في مدنها كافة، وبالتالي في وقت تحتاج فيه السوق السورية إلى منتجات متنوعة من مواد البناء، كما أنه يسلط الضوء على المصانع والشركات الوطنية المختصة، ويعزز مكانة الصناعات المحلية التي أصبحت تضاهي مثيلاتها من المنتجات الأوروبية.

هذا وتعتبر شركة الكابلات الحديثة ٍ(SMC) إحدى أكبر الشركات الصناعية ذات الإنتاج المحلي المتكامل كماً ونوعاً في سورية. وقد أسست الشركة عام 1996 وفق قانون الاستثمار رقم 10، في وقت لم تستطع خلاله الشركات الموجودة في البلاد والمنتجة فعلياً إلا سدّ 60 بالمئة من احتياجات السوق السورية، عدا عن أن سورية كانت تستورد كابلات التوتر المتوسط والعالي من الخارج لعدم وجود مصانع محلية قادرة على إنتاجها.

هذا ما دفع شركتنا (SMC) لإنشاء معمل القضبان النحاسية ذات الجودة العالية، بداية بمساعدة خبرات أجنبية قامت بتشغيل خطوط الإنتاج والإشراف عليها وأيضاً تدريب القوى العاملة المحلية، إلى أن توصلنا إلى إدارة محلية متكاملة. وبالتزام شركتنا بالحفاظ على الجودة العالية استطاعت الحصول على شهادة الآيزو (1509001) من شركة SGS الإنكليزية وشهادة الجودة البريطانية BASEC، كما نجحت بتصدير منتجاتها إلى أكثر من 20 دولة عربية وإفريقية.

وتعتمد الشركة الوطنية للمحولات (NETC) بإنتاج سلعها، عالية الكفاءة، على المعايير العالمية والتكنولوجيا الحديثة، وشهادة الآيزو الممنوحة لها حيث تم تصميم خطوط الإنتاج وفق المعايير المعتمدة من شركة ولسون الأسترالية لإنتاج المحولات الكهربائية بطاقة تتراوح من50 حتى 5000KVA، وبطاقة إنتاجية تتراوح بين 6000 حتى 9000 محولة سنوياً.