«ائتلاف النصر» ينفي نية العبادي المشاركة في حكومة عبد المهدي

أكد مصدر في «ائتلاف النصر» الذي يرأسه حيدر العبادي، أمس أن الأخير لا يُفكر في المشاركة بحكومة عادل عبد المهدي الحالية.

وقال المصدر لـRT إن «الائتلاف مستمر في المعارضة التقويمية التي تساعد على تطوير عمل مؤسسات الدولة العراقية وتُقوّم عمل الحكومة وتُشخص الأخطاء»، مبيناً أن «لا حوارات مع عبد المهدي للمشاركة في حكومته، وأن أي أخبار حول ذلك عارية عن الصحة».

وأضاف: «المعارضة التقويمية ستكون بداية لطريق طويل لإصلاح وضع الدولة».

وكانت وسائل إعلام عراقية تحدثت عن وجود مفاوضات يجريها العبادي للمشاركة في حكومة عبد المهدي.

من جهة أخرى ألقت القوات العراقية القبض على إرهابيين اثنين أحدهما متزعم في تنظيم داعش خلال عمليات لها غرب بغداد.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان نقله موقع السومرية نيوز: «من خلال عملية استباقية تمكنت قوة تابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية من إلقاء القبض على متهمين اثنين ينتميان لعصابات داعش الإرهابية غرب بغداد» مبينة أن أحدهما كان متزعماً في التنظيم الإرهابي في مدينة الفلوجة.

وكانت قوات الأمن العراقية المشتركة أطلقت قبل أربعة أيام عملية عسكرية لتطهير المناطق الغربية في العراق من فلول الإرهابيين أطلقت عليها اسم «إرادة النصر» تشمل المناطق المحصورة بين محافظات صلاح الدين ونينوى والأنبار إلى الحدود العراقية السورية.