برجك اليوم – الخميس 11 تموز 2019

الحمل | 21 آذار إلى 20 نيسان اختر أناساً تثق فيهم بعقلك وبقلبك، فعلاقاتك تتعزز للأفضل واليوم للثناء، ولتشرق بأفكار جديدة أو تعرف منحى جيداً ولتصادف الدعم أو لتلفت الأنظار إليك.

الثور | 21 نيسان إلى 21 أيار ربما تبدو نزقاً وتتضايق من نوبات الإحباط أو اليأس أو عدم الرضا عن واقعك، وعلى صعيد الأصدقاء قد تكتشف احتيالاً أو وعوداً كاذبة أو يخيب أملك أحد من المقربين منك.

الجوزاء | 22 أيار إلى 21 حزيران اطلب المساعدات من زملاء العمل من دون حساسية وحاول إنهاء أعمالك الكثير، فالحظوظ تجعلك تعمل وتعمل إلى أقصى طاقاتك دون أن تبدد الوقت بالزيارات.

السرطان | 22 حزيران إلى 22 تموز هذا يوم ممتاز قد تشعر فيه بتحولات في حياتك كأخبار تصلك أو تشجيع وترفيه وظروف ملائمة في العمل تسعدك، فأنت تتمتع بثقة المنتصر على الظروف وتسعد للمحبة.

الأسد | 23 تموز إلى 21 آب تفتقد الشعور إلى الأمان وقد يكون السبب انشغال في العمل بعيداً عن العواطف، فهذه الأيام قد تحمل التعب وقد تحمل ظروف معقدة مع أصدقاء أنت تحبهم.

العذراء | 22 آب إلى 23 أيلول أنت تبدو ذا ابتسامة مشرقة ومركز اهتمام المحيط وتسعد للأخبار الإيجابية، فأعصابك متينة ومعنوياتك مرتفعة والمحيط حولك ويدعمك ويفرحك بأخباره ودعمه.

الميزان | 24 أيلول إلى 23 تشرين الأول أغلب مشاكلك مالية وقد تدفع على أمور صحية كاستشارات أو مصارف إضافية غير متوقعة ولم يكن محسوباً حسابها، فحافظ على مالك وابتعد عما لا يلزم والتزم بالضروري.

العقرب | 24 تشرين الأول إلى 22 تشرين الثاني وحد جهودك مع من حولك ولا تسمح لأمور صغيرة أن تعرقل أمور كبيرة تتمناها، فالأمور جيدة وتتجه للأفضل وأنت تحرص على التمسك بأجواء القوة والايجابية.

القوس | 23 تشرين الثاني إلى 22 كانون الأول يبوح لك بعض الأصدقاء بحقائق تصدمك أو تربكك، ولا تكاد تصدق أن من يرتكب هذه الأخطاء هم أصدقاؤك فعلاً وهذا قد يشعرك بالأسى وعدم الانسجام.

الجدي | 23 كانون الأول إلى 20 كانون الثاني أنت ناضج وبكل المعايير وتساهم في الحركة الموجودة اجتماعياً حولك والفرص كبيرة للنجاح، وهذا يجعل العلاقات العاطفية ملأى بالفرح وحولك ازدحام ممن تحب.

الدلو | 21 كانون الثاني إلى 19 شباط تبدأ هذا اليوم متذمراً قلقاً ميالاً إلى العدائية التي أخشى عليك من نتائجها، وقد يستفزك المحيط بنقد أو لوم أو أوامر جائرة أو ظلم وهذا يضايقك نفسياً أو صحياً.