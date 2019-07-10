النجاح 41.33 بالمئة للأدبي و59.27 بالمئة للعلمي … العزب لـ«الوطن»: أعلنا النتائج بطريقة أكثر شعبية وغير نمطية … السويداء احتلت المرتبة الأولى في الفرعين العلمي والأدبي

أعلن وزير التربية عماد العزب أمس صدور نتائج شهادة الثانوية العامة بفرعيها الأدبي والعلمي والثانوية الشرعية والمهنية وفروعها النسوية والصناعية والتجارية لدورة 2019 الأولى على موقع وزارة التربية.

وبين العزب في تصريح لـ«الوطن» أن إصدار النتائج من دون تحديد موعد مسبق وبشكل مفاجئ يأتي في إطار تغيير الشكل النمطي الذي كانت تسير عليه الوزارة سابقاً، إذ إن الأسلوب السابق كان يسبب نوعاً من الضغط والتوتر للطلاب وأهاليهم، مضيفاً: لذلك جاء الإصدار بانسيابية كما أنه كان وعند الإعلان عن الموعد بشكل مسبق نجد الملايين في سورية وخارجها يسعون للدخول للموقع وهذا أدى إلى انهيار الموقع أكثر من مرة في حين اليوم نجد أن عملية الدخول ستكون سلسة بشكل تدريجي، وتابع: أحببنا أن تكون هناك طريقة أكثر شعبية في إعلان النتائج بعيداً عن الطابع الرسمي.

وقال: يجب الأخذ بعين الاعتبار أن نسبة النجاح في هذا العام أكبر مما كانت عليه في العام الماضي رغم ضبط العملية الامتحانية أكثر مما كانت عليه في العام الماضي وهذا مؤشر جيد.

وفي تصريح سابق له أمس أوضح العزب أن عدد المتقدمين بلغ في الفرع العلمي 119148 طالباً وطالبة نجح منهم 70623 طالباً وطالبة بنسبة نجاح 59.27 بالمئة، وبزيادة 1.5 بالمئة عن العام الماضي، مضيفاً: بلغ عدد المتقدمين في الفرع الأدبي 71095 طالباً وطالبة نجح منهم 29387 طالباً وطالبة بنسبة نجاح 41.33 بالمئة، كما بلغ عدد المتقدمين للثانوية الشرعية 2055 طالباً وطالبة نجح منهم 1264 طالباً وطالبة بنسبة نجاح 61.51 بالمئة.

وعدد المتقدمات للثانوية المهنية النسوية بلغ 2676 طالبة نجح منهن 1787 بنسبة نجاح 66.78 بالمئة، وفي الثانوية المهنية الصناعية بلغ عدد المتقدمين 13787 طالباً نجح منهم 6762 طالباً بنسبة نجاح 49.5 بالمئة، وبلغ عدد المتقدمين للثانوية المهنية التجارية 10191 طالباً وطالبة نجح منهم 3912 طالباً بنسبة نجاح 38.39 بالمئة.

وأعلن العزب أسماء الأوائل في الفرع العلمي وهم قيس جربوع من السويداء 2896، نور حسن حاج صادق من دمشق 2895، فهد ماهر جمول من السويداء 2895، سارة كرم الحلبي من السويداء 2895، مريم فراس الصباغ من حماة 2895، محمد نديم ليلى من طرطوس 2894، بكري عبد الجليل عمر من حلب 2894، رام عنان لايقه من اللاذقية 2894، تسنيم حسين إبراهيم من اللاذقية 2894، رغد وليد العك من دمشق 2893، يائيل أحمد عيسى من حمص 2893.

وحاز على المراتب الثلاثة الأولى في الفرع الأدبي راما ناصر علبه من السويداء 2735، زينه محمد جمال من اللاذقية 2719، زينة عبد اللـه عواد من حماة 2715، وحاز على المرتبة الأولى في الثانوية الشرعية غنى محمد زياد شربجي من دمشق 4401، وفي الثانوية النسوية ساندي محمد فايز عثمان من دمشق 4202، وفي الثانوية الصناعية علاء الدين أحمد الزامل من دمشق 4476، وفي الثانوية التجارية رضوان عدنان رمضان من اللاذقية 4527.