الكواية ينسف الإشاعات!

جاء التحاق النجم الشاب محمد كواية بمعسكر فريقه الشرطة المقام حالياً في مدينة اللاذقية لينسف كل الإشاعات التي غطت صفحات التواصل الاجتماعي منذ أيام عن انتقال نهائي للكواية إلى صفوف فريق تشرين اللاذقي ولموسم واحد على سبيل الإعارة، وهذا الكلام نفاه جملة وتفصيلا مدرب الشرطة الكابتن باسم ملاح الذي أضاف في اتصال هاتفي خاص لـ«الوطن» أن لاعبه الشاب باق مع فريقه وهو ملتزم بعقده الذي سينتهي بعد موسمين ولم يتأخر بالتحاقه بمعسكر فريقه مباشرة بعد الانتهاء من فترة علاجه من الإصابة التي لحقت بعضلته الخلفية خلال مشاركته بتدريبات منتخب الرجال قبيل سفرة الهند فوصل اللاذقية ظهر يوم الخميس وباشر التدريبات لينضم إلى الفريق الذي كسب خدمات عدة لاعبين مميزين جدد هم المهاجم أحمد محيا ومحمد اللولو ظهير أيمن ومحمود اليونس قلب دفاع ويوسف أصيل وسط ارتكاز ومالك علي وسط ارتكاز وريفا عبد الرحمن وسط مهاجم وهادي الملط المهاجم ومحمد غلاب وسط يمين ومحمد عقاد مهاجم إضافة للحارس علي مريمية وبالتالي فإن أمور الفريق تسير بالشكل المطلوب ووفق الخطة التي وضعناها!

وبالمقابل نفى المدرب أحمد عزام أن تكون إدارة نادي الوثبة قد حادثته رسمياً بشأن تدريب فريقها الأول لافتا أن من حادثوه بهذا الأمر هم أشخاص مقربون جداً من النادي الحمصي لكن الأكيد الذي خص العزام «الوطن» به هو اعتذاره لإدارة نادي الساحل عن التدريب والأكيد أيضاً تلقيه الدعوة رسمياً من إدارة نادي النواعير الحموي التي طلب منها مهلة قصيرة للرد على طلبها خاصة وإن العزام مرتبط مع منتخبنا الأولمبي بصفة مساعد للمدرب أيمن حكيم!

وإلى ذلك سارع هداف الدوري محمد الواكد إلى نفي ما نقل عن لسانه مؤخراً حول اشتراطه على إدارة نادي تشرين بتحديد مبلغ 40 مليونا كشرط لقبوله إبرام صفقة انتقاله لموسم واحد إلى الفريق الساحلي العريق وأضاف في مزيد من التوضيحات نعم لقد اتصلت بي إدارة نادي تشرين وتم الحديث برغبة الانتقال من قبلها لكنني لم أطلب منها المبلغ المذكور ولا أي مبلغ آخر وكان جوابي محدداً وواضحاً لها أني في فترة راحة أردت فيها الابتعاد قليلا عن هم الملاعب وكرة القدم!