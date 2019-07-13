أشبال الجيش أبطال لعيونك ياشام

أكدت سلة نادي الجيش أن قواعدها سليمة، وتسير ضمن خطط علمية واضحة، وبأن خطوات الإدارة والقائمين على اللعبة عشرة على عشرة، بعدما أثبتت بالدليل القاطع أن العمل الصحيح، والمتابعة الدؤوبة لابد من أن تثمر عن نتائج إيجابية مثمرة، وأشبال سلة الجيش تمكنوا من المحافظة على لقبهم للمرة الثانية على التوالي بعدما ظفروا مساء يوم الجمعة الفائت بلقب بطولة لعيونك ياشام عن جدارة واستحقاق، ومن دون أي خسارة، ما يبشر بمستقبل مشرق لسلة الجيش في المواسم القادمة.

خاض الفريق في البطولة ست مباريات، حيث التقى في الدور الأول فريق الثورة، وفاز بفارق (44) نقطة وبواقع (٦١-١٧)، والتقى النصر وفاز (88-30)، واختتم مشواره بالدور الأول بلقاء جرمانا وفاز (71-20) وفاز في الربع النهائي على أشرفية صحنايا (67-10)، وتأهل للنصف النهائي وفاز على الثورة (58-12)، وفي النهائي تمكن من الفوز على جرمانا (72-38).

مثل فريق أشبال الجيش في هذه البطولة كل من اللاعبين، (يمان صادق – وليد الصباغ – فراس عربي – همام الحبش – عبدالرحمن جمعة – كرم الخالدي – طارق زند الحديد – حمزة صديقة – كريم سلاخو – عبدالله شاهين – وائل القاسم – سلام المدني)، ويدرب الفريق الكابتن فادي الملا، والنقيب علي شاهين مديراً، وأسامة مدني إدارياً، ومحي الدين القاري معالجاً.

لا تتوانى إدارة نادي الجيش عن تكريم أي رياضي أو فريق يحقق إنجازاً محلياً أو خارجياً، تقديراً منها للجهود التي تبذل في سبيل إعلاء رياضة الجيش، ومن المتوقع أن تقوم الإدارة في الأيام القليلة القادمة بتكريم أفراد الفريق عن الإنجاز الذي حققوه في بادرة إيجابية تسجل لها.