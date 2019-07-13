رياضة

عساف خليفة مدرب لكرة الساحل

| طرطوس- ممدوح علي

الأحد, 14-07-2019

تعاقدت إدارة نادي الساحل مع الكابتن عساف خليفة لقيادة فريقها في الدوري الممتاز القادم في صفقة لاقت رضا شريحة كبيرة من الشارع الرياضي بطرطوس وتركت الإدارة له حرية اختيار طاقمه الكامل خلال الفترة القليلة القادمة وفيما يلي السيرة الذاتية الرياضية له..
الكابتن عساف خليفة من مواليد مدينة دمشق 3/7/1968.
الشهادة: معهد التربية الرياضية.
كلاعب: لعب بمركز المهاجم في أندية الوحدة والنجمة اللبناني والصفاقسي التونسي وسوتشي الروسي.
ومثل منتخب سورية للرجال والشباب.
إنجازاته كلاعب:
حقق هداف الدوري السوري مع فريقه الوحدة في موسمي ١٩٩٢/١٩٩٣.
هداف الدوري اللبناني مع فريقه النجمة في موسم ١٩٩٦/١٩٩٧.
كمدرب: حاصل على شهادة A آسيوية، شهادة B آسيوية – شهادة B أوروبية، شهادة C آسيوية.
واتبع جميع دورات الاتحاد العربي السوري.
الأندية التي دربها خلال مسيرته:
النضال، الوحدة، تشرين في سورية وذات رأس في الأردن والسلام زغرتا، النبي شيت في لبنان.
أبرز إنجازاته: صعود نادي ذات الرأس للدوري الممتاز، صعود نادي السلام زغرتا للدوري الممتاز، صعود نادي النبي شيت للدوري الممتاز، صعود نادي عمان العماني إلى دوري النجوم.
العمل الإداري: مشرف على الكرة في نادي الوحدة، مدير أكاديمية اس ميلان بدمشق، محلل لعدة محطات، عضو لجنة الاحتراف في الدوري السوري، عضو اللجنة المركزية في الاتحاد الرياضي العام، رئيس بعثة الوحدة لبطولة دوري أبطال آسيا.

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