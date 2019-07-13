مرور ريف دمشق ينظم ضبوطاً بحق السرافيس المخالفة

جواباً للشكوى المنشورة في صحيفة الوطن بعددها رقم 3144 تاريخ 7/5/2019.

بعنوان: «سرافيس تتقاضى أسعاراً زائدة وأخرى لا تلتزم بكامل الخط» تمت مخاطبة رئيس فرع المرور في محافظة ريف دمشق وأجاب بالآتي:

تم التعميم على كافة دوريات الفرع ومن خلال المراقبة والمتابعة موضوع الشكوى المذكورة وتم تنظيم عدة ضبوط مخالفات (تقاضي أجور زائدة، عدم الوصول لنهاية الخط، عدم الإعلان عن تعرفة الركوب) والمراقبة والمتابعة مستمرة من دورياتنا وعلى جميع محاور محافظة ريف دمشق لقمع جميع المخالفات المشاهدة.

محافظة ريف دمشق

رئيس المكتب الصحفي