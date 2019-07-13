يلتقيان للمرة الخامسة في نهائي البطولات الكبرى للتنس … فيدرير وديوكوفيتش والنهائي المثالي لويمبلدون

سيكون محبو الكرة الصفراء على موعد غير عادي بداية من الرابعة عصر اليوم عندما يتقابل المصنف الأول في العالم الصربي ديوكوفيتش مع المصنف الثاني السويسري فيدرير في نهائي أقدم البطولات الأربع الكبرى للكرة الصفراء وأشهرها على الإطلاق بطولة ويمبلدون في العاصمة الإنكليزية لندن.

اللاعبان يلتقيان للمرة الخامسة في البطولات الأربع الكبرى رغم عظمة اللاعبين وخوضهما 54 مباراة نهائية في البطولات الأربع الكبرى بواقع 30 نهائياً لفيدرير الذي يتزعم الفائزين ببطولات الغراند سلام بعشرين لقباً، و24 نهائياً لديوكوفيتش الذي حقق البطولات الكبرى 15 مرة.

بطولة ويمبلدون تعد المفضلة للنجم السويسري الذي يعد أيقونة هذه البطولة وكبيرها التاريخي بثمانية ألقاب متقدماً بفارق لقب عن الأميركي بيت سامبراس، ويقدم خلال هذه النسخة مستويات راقية توجها بتجاوز الإسباني نادال عن جدارة واستحقاق في المباراة التي يطلق عليها كلاسيكو الكرة الصفراء محققاً العديد من الأرقام خلال تلك المباراة، وأبرزها أنه فاز على نادال في نصف النهائي للمرة الأولى بعد أربع هزائم، كما أنه حقق الفوز في نصف النهائي للمرة 12 خلال 13 مباراة في ويمبلدون، وأكد تفوقه على خصمه الإسباني بتحقيقه الفوز في ست من آخر سبع مواجهات بينهما، وبوصوله إلى النهائي يكون أكبر لاعب منذ 1947 وثالث أكبر لاعب عبر التاريخ، حيث سيحتفل بعيد ميلاده الثامن والثلاثين يوم الثامن من آب المقبل.

وعلى الضفة المقابلة أظهر الصربي مستويات تخوله التتويج وتأكيد تفوقه على فيدرير في المباريات النهائية، حيث سبق لهما المواجهة في نهائي ويمبلدون 2014 و2015 ونهائي بطولة أميركا 2015 وكان التفوق للصربي، على حين تفوق فيدرير على ديوكوفيتش في نهائي بطولة أميركا 2007 ولذلك يطمح فيدرير للقب الأول في ويمبلدون على حساب أسطورة صربيا في الكرة الصفراء ديوكوفيتش.

الطريق إلى النهائي

بدأ ديوكوفيتش المشوار بالفوز على الألماني كولشرايبر 3/صفر وفي الدور الثاني تجاوز الأميركي كودلا 3/صفر وفي الدور الثالث أبعد البولندي هوركاش 3/1 وفي دور الستة عشر تخطى عقبة الفرنسي هومبرت 3/صفر وفي ربع النهائي هزم البلجيكي ديفيد جوفين 3/صفر وفي نصف النهائي غلب الإسباني باوتيستا آغوت 3/1 ليكون قد خسر مجموعتين فقط في ست مباريات.

أما ملك الملاعب العشبية فيدرير فبدأ رحلة هذه النسخة بالفوز على الجنوب إفريقي لويد جورج 3/1 ثم هزم صاحب الأرض والجمهور البريطاني كلارك 3/صفر وفي الدور الثالث تجاوز الفرنسي لوكاس بوي 3/صفر وبالنتيجة ذاتها تجاوز الإيطالي بيرتيني في دور الستة عشر، وفي ربع النهائي غلب الياباني نيشيكوري 3/1 وهو الفوز المئة له في البطولة ليكون أول لاعب في التاريخ يحرز مئة انتصار في بطولة من البطولات الكبرى، وفي نصف النهائي هزم نادال 3/1 ليكون قد خسر ثلاث مجموعات في المباريات الست.

بطولاتهما الكبرى بالتفصيل

حقق فيدرير عشرين لقباً وهو رقم قياسي في البطولات الكبرى وتفصيلها: ثمانية في ويمبلدون وستة في أستراليا وخمسة في أميركا مقابل لقب وحيد في رولان غاروس الفرنسية.

وفي ويمبلدون سبق له الخسارة 2008 أمام نادال و2014 و2015 أمام ديوكوفيتش.

بينما حقق ديوكوفيتش خمسة عشر لقباً في البطولات الكبرى بواقع سبعة في أستراليا وأربعة في ويمبلدون وثلاثة في أميركا ولقب وحيد في فرنسا شأنه شأن فيدرير، وفي ويمبلدون خسر النهائي مرة واحدة كانت أمام البريطاني موراي عام 2013.

وجهاً لوجه

تقابل فارسا المباراة النهائية اليوم 47 مرة من قبل، ففاز الصربي 25 مرة مقابل 22 خسارة، وعلى ملاعب ويمبلدون تقابلاً 3 مرات، فإضافة للقبي ديوكوفيتش 2014 و2015 حقق فيدرير فوزاً يتيماً كان في نصف نهائي 2012 ومواجهتهما اليوم ستكون الرابعة بتاريخ مشاركاتهما في ويمبلدون.

والنهائي الوحيد الذي حسمه فيدرير على حساب ديوكوفيتش كان في نهائي بطولة أميركا المفتوحة 2007 عندما فاز بثلاث مجموعات للاشيء، بينما أشهر مباراة جمعتهما نهائي ويمبلدون 2014 يوم فاز ديوكوفيتش بثلاث مجموعات مقابل اثنتين.

قبل البداية

• يخوض ديوكوفيتش النهائي السادس في ويمبلدون والخامس والعشرين في مسيرته الاحترافية على مستوى البطولات الكبرى، والملاحظ أنه حقق 32 انتصاراً مقابل هزيمة واحدة في البطولات الكبرى منذ بداية بطولة ويمبلدون في النسخة الماضية التي حاز لقبها بالفوز على الجنوب إفريقي كيفين إندرسون بثلاث مجموعات للاشيء يوم 15 تموز الفائت.

• يخوض فيدرير النهائي الحادي والثلاثين على مستوى البطولات الكبرى والثاني عشر في ويمبلدون ومعروف بترشيد استهلاك طاقته نظراً لتقدمه في السن، والخبرة سلاحه لترميم فارق السنوات الست بينهما.

نهائي السيدات

جرت أمس المباراة النهائية لفردي السيدات بين الأميركية سيرينا ويليامز ملكة ملاعــب ويمبلدون والرومانية هاليب.

وكانت الأميركية قد تجاوزت التشيكية ستريكوفا بمجموعتين دون مقابل، بينما فازت الرومانية على الأوكرانية سفيتولينا بمجموعتين دون رد أيضاً.

مباراة أمس انتهت لمصلحة الرومانية بمجموعتين مقابل لا شيء بواقع 6/2 و6/2 وبالتالي تحرم الأميركية ويليامز من اللقب الرابع والعشرين في البطولات الكبرى وهو ما كانت تسعى إليه لمعادلة الإنكليزية مارغريت كورت.

هاليب باتت أول رومانية تتوج ببطولة ويمبلدون وبذلك تضمن الارتقاء إلى التصنيف الرابع عالمياً.