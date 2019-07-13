إسرائيل تعزز القبة الحديدية عند حدود غزة

وسط حالة من الهدوء الحذر حول قطاع غزة، عزز الجيش الإسرائيلي منظومات «القبة الحديدية» عند حدود مع غزة، تحسباً لتصعيد جديد محتمل.

وأفاد موقع هيئة البث الإسرائيلية الرسمية «مكان» بأن الجيش نصب الجمعة مزيداً من المنظومات المضادة للصواريخ في جنوبي البلاد وكثف حضوره على امتداد الحدود مع غزة، في ضوء مخاوف من رد فعل محتمل لحركة «حماس» على قتل القوات الإسرائيلية عن طريق الخطأ أحد عناصرها في شمال القطاع.

وأعلن الجيش الإسرائيلي ليل الجمعة سقوط صاروخين أطلقا من القطاع على غلاف غزة من دون وقوع إصابات.

واعترفت إسرائيل في تصريح نادر بأن قواتها قتلت أحد عناصر «حماس» عن طريق الخطأ، ما يهدد بتصعيد جديد حول القطاع بعد تقارير تحدثت عن توصل تل أبيب والحركة إلى اتفاق تهدئة جديد يقضي بتقديم إسرائيل سلسلة تنازلات لقاء وقف الفصائل الفلسطينية هجماتها باستخدام البالونات الحارقة.