برجك اليوم – الأحد 14 تموز 2019

الحمل | 21 آذار إلى 20 نيسان تفرحك الاستجابة لأفكارك كونك تتلقى دعماً غير محدود وهذا يجعلك أكثر نضجاً، فالكواكب تدعمك لتنظر نظرة شمولية ولتغفر الأخطاء التي يقوم بها الآخرون ولتكون أكثر إيجابية.

الثور | 21 نيسان إلى 21 أيار تتلقى وعوداً كثيرة ويسود الحب والأجواء الإيجابية حولك وقد تبدع في عمل مميز أو يكون أسلوبك براقاً، وتفرض آراءك وتنال النجاح وتعلو نسبة التعاطف والإحساس.

الجوزاء | 22 أيار إلى 21 حزيران إذا شعرت أحياناً بالتعب أو عدم الانتماء فكن إيجابياً واقترب دائماً من الأشياء التي تحبها، ولا تنظر بمنظار اليوم وقل لنفسك إنني أعمل وأتحمل وأصبر لأجل الأيام الآتية.

السرطان | 22 حزيران إلى 22 تموز ابتعد عن المزاجية أحياناً أو الكسل والتواكل على الآخرين أحياناً أخرى، وكل ما أنصحك به أن تكون في حالة تأهب قصوى لمواجهة كل الالتزامات المطلوبة.

الأسد | 23 تموز إلى 21 آب أنت بالغ الذكاء ومحبوب ومؤثر في من حولك وقد تسمع بمن يتكلم عنك بالجيد، وربما السبب فرصة مناسبة قد تأتيك اليوم لتحسن أداءك أو لترتب وضع عملك إلى الأفضل.

العذراء | 22 آب إلى 23 أيلول أنا أنصحك أن تدخل إلى أعماقك لاكتشاف ما يضايقك فعلياً واسأل نفسك ألست المخطئ في حساسيتك أو تسرعك، وحاول أن تعد نفسك ألا تعيد الخطأ نفسه مرتين.

الميزان | 24 أيلول إلى 23 تشرين الأول أنت تتفاهم مع من حولك أو تتصالح وتتفهم وجهة النظر الأخرى وتتكلم وصوتك مسموع، فهم قريبون منك وتحصل على تأييد وخاصة أن قراراتك صائبة ومصدر سعادة لك ولمحيطك.

العقرب | 24 تشرين الأول إلى 22 تشرين الثاني ربما تتحسن الأوضاع المالية وتتاح لك فرص مهمة لتناقش مصروفك وتصرفاتك، ولكنك قد تجد نفسك أمام خيارات وأوضاع طارئة تضطرك لصرف إضافي قد تخص أموراً صحية.

القوس | 23 تشرين الثاني إلى 22 كانون الأول تستيقظ مبكراً لتعالج بعض الأمور المهمة ولتعتمد أسلوباً جديداً من الثقة بالنفس، ولتبادر تجاه حلول لبعض المشاكل المعلقة أو المؤجلة من الأيام السابقة فاليوم للحركة.

الجدي | 23 كانون الأول إلى 20 كانون الثاني لا تقحم نفسك في معركة وحاول أن تلجأ للمفاوضات والمصالحات وتأكد مما تسمع، فقد تعيش سوء تفاهم مع المحيط أو يفسر الآخرون أقوالك وتصرفاتك بطريقة سلبية.

الدلو | 21 كانون الثاني إلى 19 شباط تبحث عن أسس واضحة في حياتك العاطفية وأنت في الشهر الأفضل للتعارف وللعلاقات الدائمة، وتصبح أكثر ميلاً إلى التجمعات والزيارات والتسالي وقد تلتزم بأفراح عائلية وشخصية.