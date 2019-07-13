مرجانة لـ«الوطن»: لأول منذ بداية الحرب وفد برلماني في نيويورك للمشاركة في «التنمية المستدامة»

أكد رئيس لجنة الشؤون العربية والخارجية والمغتربين في مجلس الشعب بطرس مرجانة أن وفداً برلمانياً سورياً سيشارك لأول مرة بعد الحرب على سورية في مؤتمر التنمية المستدامة وأهدافها التي وضعتها الأمم المتحدة للعام 2030 والذي سيعقد في مدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأميركية.

وانطلق أمس الوفد البرلماني برئاسة مراقب مجلس الشعب سناء أبو زيد وعضوية كل من النواب أحمد الكزبري وحامد حسن ومها شبيرو للمشاركة في المؤتمر من العاصمة الأردنية عمان باتجاه مدينة نيويورك التي يوجد فيها مقر الأمم المتحدة.

وفي تصريح لـ«الوطن» اعتبر مرجانة أن محاولات الولايات المتحدة لمنع مشاركة الوفد السوري في المؤتمر عديمة الجدوى رغم تأخر الحصول على الفيزا، لافتاً إلى أنه منذ سبعة أشهر كان من المتوقع أن يشارك وفد برلماني في أحد المؤتمرات في أميركا إلا أنه لم يستطع الحصول على الفيزا بحجة أن هناك تأخراً في تقديم الأسماء.

وأكد مرجانة أن الوفد سيعرض في المؤتمر أن الدولة السورية عملت دائماً على موضوع التنمية المستدامة قبل الحرب لتحقيق الأهداف الـ17 التي وضعتها الأمم المتحدة وأهمها القضاء على الفقر، مضيفاً: قبل تعرضها لهذه الحرب كانت متجهة نحو هذا الموضوع وفي عام 2030 حتماً كانت من المتوقع أن تقضي على الفقر، وبالتالي فإن الوفد المشارك سينقل للمؤتمر بأن الحرب وتأثيرها من أسباب عدم تحقيق التنمية المستدامة بالشكل السليم.

وفي 2015 وضع قادة العالم في القمة التي عقدت في العام ذاته أهداف التنمية المستدامة ذات الأهداف الـ17 إلى عام 2030 بما في ذلك حشد الجهود للقضاء على الفقر بجميع أشكاله ومكافحة عدم المساواة ومعالجة تغير المناخ مع كفالة اشتمال الجميع بتلك الجهود رغم أنها ليست ملزمة قانوناً للدول.