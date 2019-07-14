شعرة تمنع رجلاً من الوقوف

عانى رجل برازيلي يبلغ من العمر 35 عاماً من ألم غامض في كعب قدمه اليمنى، ازداد سوءاً بشكل تدريجي، ما دفعه إلى الذهاب إلى المستشفى.

وأوضحت تقارير صحفية أن الرجل لم يتعرض لأي إصابة في القدم أو الكاحل، وأن الأطباء لم يجدوا مشكلة حقيقية في البداية.

ولتحديد الحالة الطبية بدقة، طلب المسعفون من المريض المشي على أطراف أصابعه ثم على كعبه فقط.

وعندما بدأ يشعر بألم شديد عند وقوفه على كعب قدمه اليمنى، ألقى أطباء جامعة «ساو باولو» نظرة فاحصة على كعبه، ووجدوا خيطاً واحداً من الشعر متصلاً بقدمه.

وعند فحص الكعب تحت عدسة مكبرة، وجدوا أن شعرة صغيرة اخترقت الجلد، يبلغ قياسها 10 ملم، وشُخصت إصابة الرجل بالتهاب الجلد المهاجر، وهي حالة نادرة يصبح فيها جزع الشعرة جزءاً لا يتجزأ من سطح الجلد.

وتعد الحالة نادرة جداً لأنه أُبلغ عن 26 حالة مماثلة فقط خلال 60 عاما مضت.

وتقول المجلة الهندية للأمراض الجلدية والتناسلية: إن الحوادث الأخرى شملت حالات إصابة في مناطق أخرى، مثل الكاحل وإصبع القدم والثدي والخد والفك والبطن.

وغالباً ما تنجم الإصابة عن وجود شعر حاد متكسر في جورب شخص ما، حيث يخترق الجلد نتيجة الحركة المتكررة.

وعمد الأطباء إلى سحب الشعرة من قدم المصاب، فاختفى الألم.

وخلص الباحثون إلى أن الأطباء يجب أن يكونوا على دراية بهذا التفاعل غير المعتاد للجسم الغريب لدى المرضى الذين يعانون من آلام في باطن القدمين.