قردة مسعورة تبطح رجلاً أمام بيته

نشرت وسائل الإعلام فيديو غريباً يصور هجوماً عنيفاً لقطيع من القردة على رجل ركن دراجته النارية بالقرب من بيته.

وذكرت صحيفة «ديلي ميرور» أن الحادث وقع في مدينة ورينداوان بولاية أوتر براديش الهندية، وصورته كاميرات المراقبة العامة.

وتظهر لقطات الفيديو، من زاويتين، وصول نيكونج غويال إلى حارته على متن دراجته النارية، ونزوله منها وركنها بالقرب من بيته. ولدى محاولة الرجل الدخول إلى بيته تهاجمه مجموعة كبيرة من القردة وتطرحه أرضاً، فينهض هارباً منها وهي تواصل مطاردتها له.

وتبين المشاهد اللاحقة، خروج الجيران على الضوضاء في الحارة ومحاولتهم مساعدة الرجل بإبعاد الحيوانات الشرسة عنه. وبعد أن تمكن من الإفلات منها، توجه إلى المستشفى وتلقى حقناً مضادة لداء الكلب.