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غذاء قد يحمي الذكور من سرطان الخصية

| وكالات

الإثنين, 15-07-2019

كشف خبراء أنه لا يوجد أي عوامل خطر معروفة لسرطان الخصية لدى الذكور، الذي يبدأ عندما تخرج الخلايا عن السيطرة.
وتتكون الخصيتان من أنواع كثيرة من الخلايا، ويمكن أن يتطور كل منها إلى نوع أو أكثر من أنواع السرطان. ومن المهم للغاية معرفة نوع السرطان الذي قد يصيب أي فرد، لتسهيل العلاج والتشخيص.
وأوضح خبراء الصحة أن زيت السمك يمكن أن يساعد في تقليل خطر إصابة الرجل بسرطان الخصية، حيث يوفر السمك الحماية الضرورية من السرطان وأمراض القلب والدماغ والجهاز المناعي. وتشير بعض الأبحاث إلى أن إضافة وجبات السمك إلى النظام الغذائي أسبوعياً، يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالسرطان. وأظهرت إحدى الدراسات أن تناول كميات أكبر من الأسماك، يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بسرطان الجهاز الهضمي.
وتحتوي الأسماك الدهنية على عناصر مغذية مهمة مثل: فيتامين د وأحماض أوميغا 3 الدهنية، التي رُبطت بالحد من خطر الإصابة بالسرطان.

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