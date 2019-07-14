العزام يعتذر للنواعير!

أعطى مساعد مدرب منتخبنا الأولمبي الكابتن أحمد عزام جوابه النهائي لإدارة نادي النواعير بالاعتذار عن تدريب الفريق الحموي مؤكداً لـ«الوطن» رغبته في البقاء والالتزام مع الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي وهو سيغادر دمشق معه قريباً إلى روسيا لإقامة معسكر تدريبي لمنتخبنا تأهباً لمشاركته في نهائيات آسيا المقرر إقامتها في تايلند مطلع العام القادم مع وصول أخبار مؤكدة بتدعيم صفوف منتخبنا الأولمبي بعدة لاعبين محترفين في الخارج وسيتم التحاقهم في معسكر روسيا في وقت عادت فيه بعثة منتخبنا الوطني للشباب إلى دمشق قادمة من سلطنة عمان التي استضافت يوميات منتخبنا في معسكره الإعدادي بمسقط والذي استمر لأسبوع لعب خلاله شبابنا مرتين مع مستضيفهم العماني فتعادل في المباراة الأولى سلبياً من دون أهداف وفاز في الثانية بهدف وحيد!

ومؤخراً فقد تم التأكد لإدارة نادي الجزيرة أن فريقها الصاعد حديثاً للدوري الممتاز لن يكتب له النصيب بلعب مبارياته في الدوري على ملعبه بمدينة الحسكة لعدم موافقة اتحاد اللعبة على طلب إدارة النادي الحسكاوي التي سارعت على تقديم اقتراحها الفوري بلعب مباريات الجزيرة في العاصمة وتحديداً على ملعب الجلاء الصناعي وهو الملعب الذي شهد عبور الفريق لدوري الأضواء ولم تكن الإدارة متحمسة أبداً لفكرة اللعب في ملاعب حلب!

إلى ذلك فقد كشف عضو إدارة نادي الكرامة الجديدة حسان علوش عن وجود بعض الترتيبات الضرورية لعقد اجتماع الإدارة الأول وتوزيع المهام بين الأعضاء علماً أن قرار إقالة الإدارة السابقة لنادي الكرامة أعلن مساء الأربعاء الماضي ورافقه تشكيل إدارة جديدة برئاسة عضو مجلس الشعب بديع الدروبي وكان بين الأعضاء الجدد كبير لاعبي الكرامة السابقين نبيل السباعي!

وأخيراً جاء خبر تجديد عقد كابتن منتخبنا الوطني السابق أحمد الصالح مع فريق العهد اللبناني لموسم قادم لينهي إشاعات سابقة تحدثت عن نيته باللعب والاحتراف مع ناد دمشقي عريق وتبين لاحقاً أن حضور الصالح في العاصمة في الآونة الأخيرة كان بداعي متابعة تجهيز منزله وهو الذي أبدى سعادته باللعب مع العهد الذي وفر له كل أجواء الراحة وسبل النجاح.