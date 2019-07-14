القادري لـ«الوطن»: بطاقة خاصة للجرحى العسكريين لها خدمات ومزايا إضافية … مرسوم يمنح بطاقة تكريم للمصابين بعجز 40 بالمئة وما فوق بسبب الحرب

كما أصدر رئيس الجمهورية المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 2019 القاضي بمنح بطاقة تكريم تسمى (بطاقة جريح وطن) للمصابين بنسبة عجز 40 بالمئة فما فوق بسبب الحرب أو العمليات الحربية أو على يد عصابة إرهابية أو عناصر معادية وذلك لعسكريي الجيش والقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي وكل من أصيب وهو يقاتل بإمرة الجيش.

ويشمل المرسوم كلاً من عسكريي الجيش والقوات المسلحة، وعسكريي قوى الأمن الداخلي، وكل من أصيب وهو يقاتل بإمرة الجيش العربي السوري.

ويستفيد بموجب المادة الثانية الحاصل على «بطاقة جريح وطن» من المزايا والخدمات الآتية وهي: تقديم الخدمات الوقائية والعلاجية مجاناً في المؤسسات الصحية العامة وتحدد هذه المؤسسات والخدمات بقرار من وزير الصحة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتخصيص عدد من المقاعد في بعض كليات الجامعات السورية للتفاضل عليها بشكل خاص وفق قواعد وشروط تحدد بقرار من وزير التعليم العالي، والأولوية للقبول في المدن الجامعية، والأفضلية للاستفادة من برامج التمويل متناهي الصغر التي تنفذها الجهات العامة ذات الصلة.

كما أن الأفضلية للاستفادة من البرامج الاستهدافية لسوق العمل وفق معايير تحدد بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، مع إعفاء من جميع الرسوم الجمركية لمستوردات الأجهزة الخاصة حصراً لاستخدامهم الشخصي، وتحدد هذه الأجهزة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الشؤون الاجتماعية والعمل والاقتصاد والتجارة الخارجية، والإعفاء من رسم الطابع في جميع المعاملات الشخصية غير الربحية مع الجهات العامة ومن رسم دخول الأماكن الأثرية والثقافية، والإعفاء من الرسوم والضرائب المترتبة على تأسيس المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر التي منح قرضاً من أجلها، مع تخفيض أجور النقل بنسبة 50 بالمئة لـ«جريح الوطن» ومرافق واحد له وفق ما تستدعيه الحاجة من وسائل النقل العامة الجماعية البرية والبحرية والجوية وتحدد الشروط بقرار من وزير النقل.

ونصت المادة الثالثة أن تصدر التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الدفاع والشؤون الاجتماعية والعمل.

وفي تصريح خاص لـ«الوطن» أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمه قادري أهمية المرسوم في منح العسكريين في الجيش والقوات المسلحة، والعسكريين في قوى الأمن الداخلي، وكل من أصيب وهو يقاتل بإمرة الجيش العربي السوري، بطاقة جريح وطن تقدم عدداً من الخدمات المحددة بموجب المرسوم يستفيد منها المصابون بنسبة عجز 40 بالمئة فما فوق بسبب الحرب أو العمليات الحربية أو على يد عصابة إرهابية أو عناصر معادية.

مضيفة: تم العمل على هذا الموضوع وتلافي الخلط الذي حصل مؤخراً بين مفهوم الجريح والشخص ذي الإعاقة، حيث كان لابد من الفصل بينهما بتسمية تلائم طبيعة هذه الشريحة تحت اسم «بطاقة جريح وطن»، على أن يستفيد ذوو الإعاقة بموجب القانون الخاص بهم خارج إطار هذا المرسوم من بطاقة ذوي الإعاقة.

ولفتت الوزيرة إلى العمل على إصدار التعليمات التنفيذية قريباً وستعمم على جميع المديريات، منوهة بأن بطاقة جريح وطن تتضمن مزايا إضافية، إضافة إلى وجود ذات الخدمات المقدمة في بطاقة ذوي الإعاقة، ولاسيما أنه تم الفصل بين الأمرين بطرح ميزات إضافية، علماً أن بطاقة ذوي الإعاقة لها خدمات محددة بموجب قانون خاص بذوي الإعاقة.