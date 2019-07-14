المتميزون في الأولمبياد العلمي السوري إلى فرنسا وبريطانيا وأذربيجان وهنغاريا وتايلاند

بين المدير الإعلامي لهيئة التميز والإبداع مالك حمود أنه تم حصر المشاركة في الملتقى العلمي الصيفي وهو المحطة التحضيرية المحلية الأخيرة خلال الموسم العلمي المحلي قبيل المشاركة العالمية بأعضاء الفرق العالمية الذين سيمثلون سورية في الأولمبياد العالمي وذلك بهدف تحقيق التركيز العالي للمتدربين في معسكر علمي نوعي، حيث كان أعضاء الفرق يقضون معظم ساعاتهم اليومية في التدريبات النظرية والعملية في القاعات والمخابر العلمية، إضافة للدراسة الذاتية في مقر الإقامة خلال الفترة المسائية.

وأشار حمود في حديثه لـ«الوطن» إلى تميز الملتقى العلمي الأخير الذي انطلق بداية تموز الحالي بتواجد الطلاب القدامى في فرق الأولمبياد العلمي السوري ومشاركتهم في تدريب زملائهم سواء أثناء الجلسات العلمية الرسمية، أو في مقر الإقامة، مع حرصهم على مساعدة زملائهم الجدد وإفادتهم من خبراتهم في المشاركات العالمية، وقبلها كان لهم دور في تدريب زملائهم الجدد بالأولمبياد ضمن محافظاتهم في واحدة من أميز المبادرات التطوعية المساهمة في بناء أجيال متميزة بالعلوم التخصصية، كما كان الحرص على الاستفادة من كل الإمكانات العلمية والبحثية الوطنية لتدريب الفرق العلمية خصوصاً في الجانب العملي الذي يتطلب مخابر حديثة ومتطورة ومزودة بأحدث التجهيزات والوسائل التدريبية العلمية، فكانت برامج التدريب العلمي تنفذ في أهم وأكبر المراكز العلمية والبحثية في سورية.

ولفت إلى أنه وللمرة الأولى تقام بعض برامج التدريب في قاعات المقر الجديد لهيئة التميز والإبداع، والتي احتضنت تدريبات فرق (المعلوماتية- الرياضيات- المناظرات المدرسية) وبالطبع فإن دور الطلاب القدامى مع فرق الأولمبياد العلمي لن يقتصر على التدريب فقط، وإنما بتواجدهم معهم في سفرهم إلى الأولمبياد العالمي أيضاً، علماً أن هيئة التميز والإبداع/الأولمبياد العلمي السوري بصدد إقامة ملتقى علمي مركزي ثان والمشاركة فيه لن تكون محصورة بأعضاء الفريق العالمي وإنما ستكون موسعة لتشمل كل أعضاء الفرق الوطنية للأولمبياد العلمي السوري، وعن الأسماء المشاركة قال حمود: ممثلونا إلى العالمية فريق علم الأحياء إلى (هنغاريا) هاني نصور- هيا نصور- نور حيدر- مجد نصرة، فريق الرياضيات إلى (بريطانيا) أحمد خميس- عبد الكريم السيد رمضان- إيلي إيشوع- محمد الحافي- مجد ناصر- محمد فؤاد المعين، فريق الكيمياء إلى (فرنسا) كرم خضور- مضر العلي- محمد بلال- أسمى الرفاعي، فريق المعلوماتية إلى (أذربيجان) أحمد حيدر- تامر عماد- الحسن خضرة- محمد نور المصري، فريق المناظرات إلى (تايلاند) ياسمين حاتم- كارلا عرموش- ابراهيم القصير- نايا كيالي- يارا غانم.