عربي ودولي

«الجهاد الإسلامي»: لبنان يتخذ إجراءات ظالمة بحق العمال الفلسطينيين

| الميادين

الإثنين, 15-07-2019

رأت «حركة الجهاد الإسلامي» أن وزارة العمل اللبنانية تتخذ إجراءات ظالمة بحق العمال الفلسطينيين، معربة عن إدانتها لهذه الإجراءات.
وجاء في بيان صادر عن الحركة أن «وزارة العمل اللبنانية تتناسى انطلاق الحوار اللبناني الفلسطيني لبناء موقف موحد ضد مساعي التوطين»، مطالبة الرئيس اللبناني ميشال عون والمسؤولين والقوى الوطنية بالضغط على وزارة العمل للتراجع عن قراراتها المجحفة.
واعتبرت الحركة أن «استهداف العمال الفلسطينيين في لبنان في هذا التوقيت يصبّ في خدمة أهداف مشاريع الإدارة الأميركية»، مشيرة إلى أن مبررات استهداف هؤلاء العمال «غير واقعية وغير منطقية في حملة لا سابقة قانونية لها».
وكان وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان أطلق حملة لمكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية في 10 تموز الجاري، وتشمل هذه الحملة إغلاق المحال التي تشغل عمالاً أجانب بشكل غير قانوني، وتنظيم محاضر ضبط بالشركات التي تشغل العمال الأجانب من دون إجازات عمل لهم.

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