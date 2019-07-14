أهالي الشدادي يتهمون «با يا دا» بالتسبب بتسمم مواشيهم

اتهم أهالي منطقة الشدادي جنوب الحسكة «حزب الاتحاد الديمقراطي – با يا دا»، الذي يهيمن على المنطقة، بتعمد إهمال شؤون المنطقة على جميع المستويات، ما تسبب بتسمم مواشيهم نظراً لعدم توفر المياه النقية.

وتداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي في المنطقة الشرقية، خبراً عن انتشار حالات تسمم للمواشي في مناطق سيطرة ميليشيا «قوات سورية الديمقراطية – قسد» في شرق الفرات.

وتعتبر «وحدات حماية الشعب» الكردية الذراع المسلح لـــ«با يا دا»، وهي بذات الوقت تشكل العمود الفقري لـ«قسد».

وذكرت الصفحات أن ظاهرة انتشار حالات تسمم للمواشي، برزت مؤخراً في محافظة الحسكة، خاصة في منطقة الشدادي جنوب المحافظة.

وأرجع الأهالي السبب في انتشار هذه الظاهرة إلى ملوحة مياه الشرب التي يستخدمونها لإرواء مواشيهم نظراً لعدم توفر المياه النقية، واتهموا «حزب الاتحاد الديمقراطي – با يا دا»، والذي يهيمن على المنطقة، بتعمد إهمال شؤون قاطني المنطقة على جميع المستويات.

وطالب رئيس اتحاد الفلاحين والثروة الحيوانية في الشدادي محمد الجمعة، ما يسمى «الإدارة الذاتية» الكردية التي أقامها «با يا دا» مستغلاً الحرب الإرهابية التي تشن على سورية، بضرورة تأمين صهاريج لنقل المياه للمناطق التي تعاني من ملوحة في الآبار، وتتسبب مياهها بتسمم المواشي، معتبرين أن تردي وضع الزراعة والثروة الحيوانية سينعكس سلباً على باقي المناطق.

وحمّل أهالي الشدادي في وقت سابق «الإدارة الذاتية» مسؤولية تردي وضع الزراعة في المدينة والقرى المحيطة بسبب التكلفة المالية العالية لأسعار المحروقات، حيث اقتصرت الزراعة على التجار وأصحاب رؤوس الأموال.

جدير ذكره أن أهالي الشدادي انتفضوا عدة مرات في وجه «قسد» وممارساتها ضدهم وانتهاكاتها لحقوقهم.

وسيطرت «قسد» بدعم من «التحالف الدولي» المزعوم على أجزاء من شمال وشمال شرق سورية، وتسعى بدعم منه إلى تنفيذ مشروع انفصالي في المنطقة رغم الفشل الذريع في إدارة المناطق التي تسيطر عليها.

يأتي اتهام الأهالي في الشدادي لـ«قسد» بالتسبب بتسمم مواشيهم، بعد توجيه مزارعين من أهالي المنطقة الاتهام لها بالوقوف وراء الحرائق التي أتت على محاصيل الحبوب، وذلك بسبب رفضهم بيع محاصيل الحبوب من القمح والشعير لـ«الإدارة الذاتية» الكردية وتوجههم لبيع هذه المحاصيل للحكومة السورية.