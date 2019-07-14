قوات حفتر: تحرير العاصمة الليبية بالكامل قاب قوسين أو أدنى

من المتوقع أن يعلن «الجيش الوطني الليبي» بقيادة المشير خليفة حفتر قريباً عن إطلاق مرحلة حاسمة من معركة طرابلس بهدف انتزاع السيطرة على العاصمة من قوات حكومة الوفاق المعترف بها دولياً.

وأفادت شعبة الإعلام الحربي التابعة لـ«الجيش الوطني» على صفحتها في «فيسبوك» في ساعات متأخرة من السبت بأنه من المرتقب أن يلقي حفتر خطاباً للإعلان عن «انطلاق العمليات الأخيرة لتحرير كامل طرابلس»، وذكرت: «الساعات القادمة ساعات انتصارات إن شاء الله».

وفي الساعات اللاحقة، أكدت شعبة الإعلام تنفيذ سلاح الجو لقوات حفتر غارات مكثفة على مدينة غريان ومحيطها، إضافة إلى تواصل الرماية في محيط مبنى رئاسة الوزراء داخل طرابلس.

وصرح العميد صالح بوحليقه، ضابط عمليات اللواء 73 مشاة في «الجيش الوطني»، لوكالة «سبوتنيك» الروسية أمس بأن قوات حفتر تستعد لدخول ساحة شهداء الكرامة وسط العاصمة طرابلس، مؤكداً أن «الجيش الوطني» سيبدأ «مطاردة العدو بعد نجاح خطة استنزافه» كي «يحشره في زاوية ضيقة»، مضيفاً: «تحرير العاصمة الليبية طرابلس بالكامل قاب قوسين أو أدنى».

وطالبت شعبة الإعلام الحربي التابعة لقوات حفتر سكان العاصمة بتوخي الحيطة والحذر والابتعاد قدر الإمكان عن مناطق الاشتباكات والمواقع العسكرية للفصائل المسلحة الموالية لحكومة الوفاق في طرابلس، لاسيما في منطقتي صلاح الدين والهضبة.

وتحاول قوات حفتر منذ أوائل نيسان فرض سيطرتها على طرابلس، معقل حكومة الوفاق المعترف بها دولياً، وراح أكثر من ألف شخص ضحية المعارك الشرسة في محيط العاصمة، حسب المعطيات الأممية.