3 مباريات للأولمبي في روسيا

تقلع في التاسعة من صباح الغد عبر مطار دمشق بعثة منتخبنا الأولمبي لكرة القدم متوجهة إلى روسيا لإقامة معسكر تدريبي فيها لمدة أسبوعين على طريق استعداداته الجادة لخوض نهائيات كأس آسيا الأولمبية التي ستكون ملاعب تايلند مسرحاً لها اعتباراً من مطلع العام القادم.

وكشفت مصادر مقربة جداً من إدارة منتخبنا أن مدربنا أيمن حكيم طلب من اتحادنا الكروي تأمين ثلاث مباريات تجريبية وفعلاً نجحت مساعي الاتحاد في تأمينها حيث تقرر أن يلعب أولمبينا ثلاث مباريات مع أندية روسية وعلمت «الوطن» أن نجم المنتخب محمد كواية لن يسافر إلى روسيا لعدم جاهزيته بشكل كامل جراء الإصابة التي لحقت به مؤخراً، كما أن بعض الإشكالات تواجه انضمام بعض المحترفين الجدد من أصل سوري والذين اقترح جهازنا التدريبي انضمامهم لمعسكر روسيا الذي سيقام في مدينة كراسندار.

من جهة ثانية تسحب غداً الأربعاء في العاصمة الماليزية قرعة تصفيات كأس العالم وكأس آسيا المشتركة وتوزع المنتخبات الـ40 إلى ثماني مجموعات يتأهل أبطالها إضافة إلى أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثاني إلى نهائيات كأس آسيا 2023 التي ستلعب في أستراليا مباشرة وكذلك إلى الدور النهائي من التصفيات المونديالية.

إلى ذلك أعلن نادي الهلال السعودي تسريح لاعبنا الدولي عمر خريبين من الفريق الأول لعدم دخول الخريبين في حسابات المدرب الهلالي الجديد زازفان لوشيسكو وقال مصدر مطلع من النادي السعودي إن الخريبين طلب من إدارة الهلال السماح له بالرحيل إلى ناد آخر خاصة أن عروضاً كبيرة كانت قد وصلته مؤخراً من فرق سعودية وقطرية.

ومن جانبها نفت إدارة نادي الأهلي السعودي ما يشاع منذ أيام عن قرب انتقال نجمنا المحترف مع الفريق عمر السومة، مضيفة أن عقد لاعبها الكبير مستمر حتى نهاية 2021 وهو محمي وأي كلام خارج هذا الإطار لن يكون بعد الآن سوى مجرد إشاعة تلاحق السوما منذ أشهر.