سورية

أوسيتيا الجنوبية تستعد لافتتاح سفارة لها في دمشق

| وكالات

الثلاثاء, 16-07-2019

أعلنت أوسيتيا الجنوبية أنها ستفتتح سفارة لها في دمشق قريبًا، بحسب ما ذكرت وكالة «ريا نوفوستي» الروسية للأنباء.
ونقلت الوكالة عن وزير خارجية أوسيتيا الجنوبية، ديمتري ميدوف، بحسب مواقع إلكترونية قوله: إن بلاده تنسق مع الحكومة السورية لافتتاح سفارة لها في دمشق.
ولم يحدد ميدوف تاريخ فتح السفارة، إلا أنه أشار إلى أن البعثة الدبلوماسية قيد الإنشاء من أجل بدء مهامها رسميًا في دمشق.
وفي كانون الأول الماضي، أعلن وزير خارجية أوسيتيا الجنوبية، أن بلاده ستفتح سفارة لها في دمشق عام 2019، معتبراً أن الاعتراف السوري بأوسيتيا الجنوبية هو «أهم حدث سياسي» للجمهورية في عام 2018.
كما صرح سفير سورية لدى روسيا، رياض حداد، منتصف آب الماضي، أن سورية تعتزم افتتاح سفارة لها في تسخينفالي، عاصمة أوسيتيا الجنوبية، مضيفاً: إن البلدين وقعاً اتفاقية حول إقامة علاقات دبلوماسية وتبادل السفارات.
وكانت سورية اعترفت، في أيار 2018، بدولتي أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية، وأعلنت إقامة علاقات دبلوماسية معهما، الأمر الذي أغاظ الولايات المتحدة الأميركية ودولاً غربية معادية لسورية وأبخازيا وأوسيتيا الجنوبية.
وقام الرئيس الأوسيتي، أناتولي بيبيلوف، بزيارة رسمية إلى دمشق، في تموز 2018، وأجرى مباحثات مع الرئيس بشار الأسد.

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