التحقيقات كشفت 10 أساتذة «وهميين» والعقوبات تتضمن إقالات وغرامات بملايين الليرات … ملف التلاعب بأسماء الهيئات التدريسية في الجامعات الخاصة يتصاعد

كشفت مصادر رسمية في وزارة التعليم العالي لـ«الوطن» أن التحقيقات والتدقيق مستمر لكشف أية أسماء وهمية لأعضاء الهيئة التدريسية في بعض الجامعات الخاصة التي تستقطب على أسمائهم عشرات الطلاب وبالتالي ملايين الليرات سنوياً.

وأكدت المصادر أن الوزارة تمتلك الآليات المناسبة لهذا الأمر، علماً أن عدد الأساتذة الوهميين الذين اكتشفت الوزارة أمرهم بلغ حتى الآن عشرة أساتذة، بحيث سيتم تطبيق عقوبات المرسوم الخاص بالجامعات الخاصة والتي تتضمن إقالة رئيس الجامعة المخالف وتغريم الجامعات بمبلغ قدره خمسة ملايين لكل طالب سجل على اسم أستاذ وهمي، وهذا الأمر سيبت في جلسة مجلس التعليم القادمة.

ولاقى ما نشرته «الوطن» في عدد أمس صدى كبيراً في الأوساط التعليمية والطلابية في مسألة تدخل وزارة التعليم العالي لإعادة الثقة بشكل أكبر بالجامعات الخاصة، ولاسيما أن المخالفات مستمرة من بعضها.

ويعول مراقبون على جلسة التعليم العالي القادمة التي سيتم فيها فتح هذا الملف لتفتح معه أسئلة عديدة أهمها هل ستكون الإجراءات حازمة وهل سيطال العقاب جميع المتورطين في هذا الموضوع، علما أنه تم رفع مقترح بإعفاء أكثر من رئيس جامعة وفرض غرامات مالية بحق بعض الجامعات الخاصة.