سفارة لأوسيتيا الجنوبية في دمشق قريباً

أعلنت أوسيتيا الجنوبية أنها ستفتتح سفارة لها في دمشق قريباً، وذلك بحسب ما ذكرت وكالة «ريا نوفوستي» الروسية للأنباء.

ونقلت الوكالة عن وزير خارجية أوسيتيا الجنوبية، ديمتري ميدوف، قوله: إن بلاده تنسق مع الحكومة السورية لافتتاح سفارة لها في دمشق. ولم يحدد ميدوف تاريخ فتح السفارة، إلا أنه أشار إلى أن البعثة الدبلوماسية قيد الإنشاء من أجل بدء مهامها رسمياً في دمشق.

وكانت سورية اعترفت، في أيار من العام الماضي، بدولتـي أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية، وأعلنت إقامة علاقات دبلوماسيـة معهما، وقام الرئيس الأوسيتي، أناتـولي بيبيلوف، بزيارة رسمية إلى دمشـق، في تمـوز 2018، وأجــــرى مباحثات مع الرئيس بشار الأسد.