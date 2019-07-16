امرأة تبوح بسر شبابها الدائم!

أكدت امرأة تبلغ الـ50 عاماً من عمرها بأنها تبدو أصغر من سنها بسنوات بفضل السحر وأمور أخرى في حياتها.

وذكرت صحيفة «ذي ميرور»، أن فلافيا بيترس (50 عاماً) تفتخر دائماً بأن كل من يراها يحسبها أصغر من سنها، وقالت: «أبلغ من العمر الآن 50 عاماً، لكن الناس يقولون لي بأنني أبدو أصغر سناً. هذا كله بفضل طاقة السحر التي أعمل بها».

وتؤمن المرأة منذ الطفولة بالجنيات والأقزام، واعترفت أيضاً بأنها يمكنها التحدث إلى الملائكة.

وتعرضت بيترس أيام الدراسة لسخرية زملائها، لذلك كان عليها الابتعاد عن ممارساتها (شغفها بالسحر) لفترة من الزمن. لكن المرأة عادت لممارسة طقوس السحر بعد فترة من انتهاء أيام الدراسة.

وأضافت بيترس: إنها تستمد قوتها وطاقتها من الطبيعة، مؤكدة أنه ليس بوسع أي شخص رؤية الأشياء المتاحة لها فقط.

إنها مقتنعة أن مهمتها هي مساعدة الآخرين على مواجهة الصدمات النفسية، وليصبحوا أكثر سعادة.