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تجنبوا الحلويات حتى لو كنتم نحفاء

| وكالات

الأربعاء, 17-07-2019

توصل علماء إلى أن التخلص من 300 سعرة حرارية يومياً يمكن أن يحمي القلب ويقلص خطر الإصابة بالسرطان، حتى لدى الأصحاء.
وكشفت الدراسة أن تناول سعرات حرارية أقل يؤدي إلى تغيير التمثيل الغذائي الذي يعزز الصحة، ويساهم في فقدان الوزن.
ودرس فريق البحث حالة 218 شخصاً بالغاً دون سن 50، حيث طُلب منهم خفض استهلاكهم اليومي من السعرات الحرارية بنسبة 25 بالمئة لمدة عامين.
وأظهر المشاركون انخفاضاً واضحاً في علامة حيوية تشير إلى التهاب مرتبط بأمراض القلب والسرطان والخرف.
وقال المعد الرئيس للدراسة، وليام كراوس: «هناك شيء ما يتعلق بتقييد استهلاك السعرات الحرارية، بما في ذلك بعض الآليات التي لم نفهمها بعد، والتي تؤدي إلى هذه التحسينات».
وأوضح العلماء أن الحد من استهلاك السعرات الحرارية، أو محاولة التخلص من 300 سعرة حرارية، يعزز مستويات الكوليسترول الجيد ويخفض ضغط الدم.

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