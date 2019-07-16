هل يربح الدرويش مكافأة المليون؟

في حوار ساخن تنشره «الوطن» كاملاً في عدد قريب، أعطى رئيس نادي المجد فايز الخراط وعوده إلى جماهير النادي الدمشقي العريق الذي تأسس سنة 1932 بعودة المجد سريعاً إلى الدوري الممتاز تحت قيادة المدرب جمال درويش الذي تم منحه الثقة والصلاحيات الكاملة في اختيار اللاعبين والتعاقدات الجديدة ضمن المعقول رغم نجاح إدارة النادي في رفع وزيادة حجم الاستثمارات السنوية التي كانت 40 مليوناً ووصلت اليوم الى 100 مليون ليرة، وستبدأ مرحلة إعداد الفريق لدوري أندية الدرجة الأولى اعتباراً من يوم السبت القادم والاتجاه يشير إلى المشاركة بفريق خليط من الرجال والشباب.

وأوضح الخراط: إن المدرب درويش سينال من ناديه مكافأة مالية تصل الى المليون ليرة في حال نجاحه بإعادة المجد للدوري الممتاز مع نهاية الموسم القادم، علماً أن الدرويش طلب من إدارة النادي مضاعفة حجم المكافأة ورفعها للمليونين لكن طلبه لم يوافق عليه وهو الذي حدد له مبلغ 200 ألف ليرة كراتب شهري والمبلغ نفسه سيناله أيضاً كمقدم عقد، وقد قدم الكابتن جمال ورقة إعداد فريقه مؤخرا ووعدته الإدارة بالعمل على دعمها ولاسيما فيما يخص تأمين معسكر تدريبي في طرطوس قبيل انطلاقة الدوري الذي يستمر لأسبوع، ودعم الفريق ببعض اللاعبين الجيدين وخصوصاً بعد مغادرة نخبة من نجوم الفريق إلى أندية أخرى وأبرزهم أحمد رجب وأحمد باكير وحسن بوظان وأمجد السيد، بينما سيتم تجديد عقد كابتن الفريق بشار قدور رغم كبر سنه إلا أنه مازال لديه الكثير ليقدمه إلى الفريق!

وأوضح الخراط أنه سيترشح من جديد لانتخابات إدارة ناديه المقبلة لكنه غض النظر نهائياً عن الترشح إلى انتخابات اتحاد كرة القدم، سيعمل في المرحلة المقبلة على تطوير أداء كرة القدم بالنادي وخاصة للفئات العمرية مع بذل كل ما يلزم أيضاً للهدف الأكبر في إعادة المجد لمكانه في دوري الأضواء وللحديث بقية في قادمات الوطن!