رياضة

لتحسين العلاقة بينهما.. بيان مشترك حطيني تشريني

| اللاذقية – محسن عمران

الأربعاء, 17-07-2019

زارت إدارة نادي تشرين شقيقتها إدارة نادي حطين واجتمعت معها بحضور ممثل عن اللجنة التنفيذية في اللاذقية وممثل عن الشركة الراعية للناديين كان الهدف منها إبعاد كل المظاهر السلبية التي عشناها على المدرجات وعلى بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بين جمهوري الناديين، وأصدرت الإدارتان بياناً مشتركاً فيه الكثير من المعاني الجميلة والخطوات المهمة التي من شأنها أن تعيد أجواء الأخوة والمحبة بين الناديين الشقيقين.
وقررت الإدارتان في بيانها المشترك ضرورة التعاون بينهما على المستوى التدريبي والإداري والفني وعلى الحفاظ على الصورة الجميلة لجماهير الناديين العريقين وتمثيل المنافسة الرياضية داخل الملاعب وفق الروح الرياضية العالية التي يمتلكها الناديان، كما قررت الشركة الراعية للناديين دعمهما بشكل متساو ةتعتبره عقد رعاية حصري والباقي منحة.

المصطفى تشريني
وقع لاعب الجيش باسل مصطفى على كشوف فريقه السابق تشرين ليلعب في صفوفه هذا الموسم في صفقة أثلجت صدور التشرينيين الذين عانوا الأمرين الموسم الماضي لعدم وجود مهاجمين في فريقهم يستطيعون تسجيل الأهداف رغم وجود أسماء معروفة لعبت في هذا المركز.
والمصطفى هو رابع صفقة تبرمها إدارة نادي تشرين هذا الموسم بعد أحمد مدنية وخالد مبيض وعلاء دالي، ومن المنتظر أن تعقد الإدارة صفقة أو اثنتين في الأيام القادمة إحداها في خط الدفاع.
وشارك باسل مصطفى مع تشرين قبل موسمين وكان من أبرز لاعبي الدوري وفاز مع فريقه الجيش هذا الموسم بلقب الدوري، ومن المفارقات أن المصطفى هو صاحب هدف الفوز لفريقه السابق على فريقه الحالي، كما تم استدعاؤه للمنتخب الوطني قبل أن يستبعده مدرب المنتخب فجر إبراهيم قبل السفر إلى الهند.
وكان رامي لايقة ونديم صباغ وعمر ريحاوي ومحمد علي قد جددوا لناديهم بشكل رسمي.

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