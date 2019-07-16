شؤون محلية

السويداء تفتقر للمتنزهات الشعبية.. والسياحة تعد بأربعة مشاريع جديدة

| السويداء- عبير صيموعة

الأربعاء, 17-07-2019

يبدو أن مساعي وتصريحات مديرية سياحة السويداء منذ أعوام لتأمين مواقع كمنتزهات لإحياء السياحة الشعبية بالمحافظة لم تثمر حتى تاريخه عن تأمين أي موقع أو مشروع بهذا الخصوص وكل تلك المساعي والتصريحات لم تجد طريقها للتنفيذ، فخدمات ومشاريع السياحة الشعبية ما تزال غائبة عن محافظة السويداء بالرغم من توفر جميع المقومات ومناطق الجذب السياحي مثل وادي المظلم شرقي بلدة الرحى وسدود حبران وجويلين والروم ومنطقة ظهر الجبل وعين المرج ووادي سليم ومحمية الضمنة وسواها من مناطق الجذب السياحي ليبقى المواطن من ذوي الدخل المحدود وإن سنحت له الفرصة لارتياد تلك المناطق محروماً من أبسط الخدمات سواء من حيث المياه أم النظافة أم المرافق العامة.
وعلى الرغم من تكليف مجلس الوزراء لوزارة السياحة للتنسيق مع جميع الجهات للتوسع في مشروعات السياحة الشعبية بحيث تشمل أماكن إضافية تقدم خدماتها للمواطنين من ذوي الدخل المحدود بأسعار رمزية في مختلف المحافظات، إلا أن محافظة السويداء ما تزال تفتقد لأي من مشروعات السياحة الشعبية أو حتى لوجود استراحات طرقية سياحية على جانبي أوتستراد دمشق – السويداء.
مدير سياحة السويداء يعرب العربيد أكد لـ«الوطن» أن العمل حالياً يجري على قدم و ساق لتأهيل أربعة مشاريع سياحية شعبية في أربعة مواقع هي منتزه العمطوري على طريق ظهر الجبل في السويداء ومشروع في قرية سيع الأثرية وثالث في حبران و الأخير في صلخد، والهدف منها تمكين المواطنين من ارتياد المنشآت السياحية الشعبية بما يتناسب مع إمكاناتهم المادية لكي تكون متنفساً لجميع المواطنين الذين أثقلت كاهلهم ظروف الحرب.

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