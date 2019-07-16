شؤون محلية

«زراعي اللاذقية» يحصّل 52 مليون ليرة في 6 أشهر

| اللاذقية- عبير سمير محمود

الأربعاء, 17-07-2019

كشف مدير فرع المصرف الزراعي في اللاذقية ميلاد عيسى لـ«الوطن» أن إجمالي تحصيلات المصرف منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر حزيران، بلغت 52.5 مليون ليرة سوريّة.
وأكد عيسى ضرورة تسديد المقترضين المتأخرين قبل نهاية شهر تموز الحالي، للاستفادة من القانون رقم 46 القاضي بالعفو عن الغرامات وفوائد التأخير الساري المفعول حالياً، مبيناً أنه مع نهاية الشهر الجاري سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل متأخر عن التسديد.
وبيّن أن الإيداعات في القطاع العام بلغت 387.8 مليون ليرة سوريّة، مقابل 9.9 ملايين ليرة سوريّة في القطاع التعاوني، و227 مليون ليرة سوريّة قيمة الإيداعات في القطاع الخاص، على حين بلغت قيمتها في قطاع التوفير 209.8 ملايين ليرة سوريّة.
وأشار مدير المصرف الزراعي إلى قيمة السحوبات خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2019، مبيناً أنها توزعت بين القطاعات ذاتها، ومنها 388.5 مليون ليرة سوريّة في القطاع العام، و15.7 مليون ليرة سوريّة في القطاع التعاوني، و226.7 مليون ليرة سوريّة في القطاع الخاص، و125 مليون ليرة في قطاع التوفير.
وحول قيم الحبوب المصروفة، بيّن عيسى أن إجمالي ما تم صرفه من قيم الحبوب في الفترة الممتدة من كانون الثاني وحتى حزيران الفائت، بلغ 28.9 مليون ليرة سوريّة، على حين بلغت قيمة إجمالي مبيعات الأسمدة، 819 مليون ليرة سوريّة.
وأشار عيسى إلى رصيد المصرف من مادة اليوريا، والذي بلغ 1167.150 طناً خلال المدة المذكورة نفسها، مقابل 484.750 طناً من مادة السوبر، و598.590 طناً من مادة البوتاس، و212.7 من مادة نترات الأمونيوم.
وعن إقراضات المصرف الزراعي، بيّن عيسى أنه تم إقراض 101 مليون ليرة سوريّة، خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري، منوهاً بوجود تسهيلات لكل أنواع القروض وفق ضمانات محددة حسب نوع القرض وفوائد بين 10 -11-13%.
وأشار مدير المصرف إلى منح كل أنواع القروض وفق جدول الاحتياج المعمول به وجميع الغايات، لافتاً إلى الاستمرار بالتعاون مع الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية، بمنح قروض المشروعات المتناهية الصغر، ومنها الصناعات الخفيفة كالألبان والأجبان ومشتقاتها، ومستلزمات التنور وغربلة وجرش الأعلاف وتعبئة الحبوب وتربية الدجاج البياض وتسمين العجول والخراف وصناعة السجاد اليدوي وأدوات الحدادة والخياطة، وما يلزم لمشروع مشحم ومغسل السيارات.

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