عربي ودولي

المقاومة تُسقط طائرة تصوير إسرائيلية وسط قطاع غزة

| وكالات

الأربعاء, 17-07-2019

أسقطت المقاومة الفلسطينية طائرة تصوير إسرائيلية مسيرة من نوع «كواد كابتر» شرق وسط قطاع غزة، حيث أطلقت النار باتجاه الطائرة أثناء تحليقها في أجواء القطاع وإصابتها ما أدى إلى إسقاطها.
وذكرت وكالات فلسطينية أن المقاومة الفلسطينية أطلقت النار صباح أمس على طائرة تصوير إسرائيلية كانت تحلّق في سماء منطقة جحر الديك شمال شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.
بدورها اكتفت وسائل إعلام إسرائيلية بالنقل عن تقارير فلسطينية فقالت: إنه تم إطلاق النار على طائرة إسرائيلية كانت تحوم فوق وسط قطاع غزة وإسقاطها من قوة فلسطينية، وهي تحتفظ بها حالياً.
ونجحت المقاومة في إسقاط عدة طائرات من هذا النوع وخاصة في المنطقة الشرقية من قطاع غزة خلال قيامها بإلقاء قنابل غاز على مسيرات العودة.

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