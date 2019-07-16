الأردن وقطر يتبادلان السفراء بعد عامين من القطيعة

أصدر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني مرسوماً ملكياً وافق فيه على تسمية أمين عام وزارة الخارجية زيد اللوزي، سفيراً للمملكة لدى قطر، بعد عامين على خفض التمثيل الدبلوماسي بين البلدين.

ونقل تلفزيون «المملكة» الحكومي عبر موقعه الإلكتروني: إنه «صدرت الإرادة الملكية الثلاثاء، بالموافقة على قرار مجلس الوزراء بتسمية السفير زيد مفلح اللوزي سفيراً فوق العادة ومفوضاً للمملكة الأردنية الهاشمية في قطر».

وأشار إلى أن الحكومِة «وافقت أيضاً على قرار حكومة دولة قطر ترشيح الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني، ليكون سفيراً فوق العادة ومفوضاً لها لدى البلاط الملكي الهاشمي».

وفي حزيران 2017، قررت عمّان تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع الدوحة، وإلغاء ترخيص مكتب قناة «الجزيرة» في البلاد؛ على خلفية ما عرف بالأزمة الخليجية.

ومنذ عامين تواصل كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع علاقاتها مع قطر، بدعوى دعم الأخيرة للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.