العثور على جثة امرأة مسيحية قتلت رجماً في مناطق سيطرة «النصرة»

عثر في مناطق سيطرة تنظيم «جبهة النصرة» الإرهابية في محافظة إدلب، أمس، على جثة مواطنة من أتباع الديانة المسيحية وعليها آثار تعذيب وقد تم قتلها رجماً من مجهولين.

وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» المعارض: «إن المواطنة في العقد الخامس من العمر، وتبين لاحقاً أنها مواطنة من أتباع الديانة المسيحية».

وأوضح «المرصد»، أن المواطنة من سكان قرية اليعقوبية الواقعة شمال جسر الشغور بريف إدلب الغربي، وقد عثر على جثتها وعليها آثار تعذيب، مشيراً إلى أن الطبابة الشرعية ذكرت أنها تعرضت للتعذيب لنحو تسع ساعات متواصلة وتم قتلها رجماً بعد تعذيبها من مجهولين.

ويسيطر تنظيم «النصرة» المدرج على اللائحة الدولية للتنظيمات الإرهابية على معظم محافظة إدلب، وسبق أن ارتكب هو وتنظيم داعش الإرهابي في مناطق سيطرتهم في سورية انتهاكات جسيمة وجرائم بشعة بحق الأهالي سواء من أتباع الديانة المسيحية أم الإسلامية.

يشار إلى أن الجيش العربي السوري حرر معظم المناطق التي كان تنظيم داعش يسيطر عليها في جنوب وشرق ووسط البلاد، وبات وجوده يقتصر على خلايا في البادية الشرقية.