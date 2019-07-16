سياسي تشيكي: الوجود الأميركي والتركي في سورية خرق للقانون الدولي

أكد النائب السابق لرئيس حزب القراصنة التشيكي إيفو فاشيتشيك، أن الوجود العسكري الأميركي والتركي على الأراضي السورية يمثل خرقاً فظاً للقانون الدولي.

وانتقد فاشيتشيك في حديث لموقع «أوراق برلمانية» التشيكي، وفق ما ذكرت وكالة «سانا» للأنباء، صمت الكثير من وسائل الإعلام الغربية عن حقيقة أن وجود قوات أميركية وأخرى تابعة للنظام التركي ينتهك القانون والأعراف الدولية، مشدداً على أن الإنجازات التي تحققها سورية على الإرهاب أرغمت وسائل الإعلام هذه على الانكفاء والتخفيف من حملاتها الإعلامية ضد سورية.

وأضاف فاشيتشيك: إن هذه الحملات كانت تهدف للدفاع والترويج للاعتداءات الخارجية على سورية.

يذكر أن قوات أميركية وبذريعة محاربة تنظيم داعش الإرهابي تحتل مناطق في شمال وشمال شرق سورية، في حين يحتل النظام التركي مدناً وبلدات وقرى في شمال سورية بذريعة محاربة ما يسميها «تنظيمات إرهابية»، في إشارة إلى الميليشيات الكردية.

وترفض كل من أميركا والنظام التركي الدعوات السورية والروسية المتكررة لسحب قواتها من البلاد.