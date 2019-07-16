المعلم يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير إندونيسيا

استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم أمس سفير الجمهورية الإندونيسية الجديد واجد فوزي وتسلم منه نسخة من أوراق اعتماده سفيراً مفوضاً وفوق العادة لإندونيسيا لدى الجمهورية العربية السورية.

ودار الحديث خلال اللقاء بحسب وكالة «سانا» للأنباء حول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز وتطوير التعاون بينهما في مختلف المجالات لما فيه مصلحة الشعبين والبلدين الصديقين.

وسبق أن عمل السفير الإندونيسي الجديد سفيراً لبلاده في اليمن، وحل خلفاً للسفير السابق جوكو هاريانتو الذي انتهت مهامه أواخر العام الماضي.