رئيس لجنة المشافي الخاصة بحلب: الأطباء ضحوا.. وكفى صفحات التواصل الاجتماعي نيلاً من سمعتهم

دعا رئيس لجنة المشافي الخاصة في حلب الطبيب تحسين مارتيني القائمين على صفحات التواصل الاجتماعي إلى التوقف عن التشهير بالأطباء والنيل من سمعتهم، على خلفية اتهامات وجهت إلى إحدى المشافي الخاصة برفض استقبال جرحى قذائف الإرهابيين الأحد الماضي، على الرغم من إعلان مديرية صحة حلب زيف الادعاءات من طريق لجنة خاصة حققت في الموضوع الذي غدا حديث الشارع الحلبي.

وتوعد مارتيني عبر «الوطن» باللجوء بإحالة الموضوع إلى القضاء السوري «لإحقاق العدالة بموجب قانون الجرائم الإلكترونية وقواعده» في اجتماع سيعقده مجلس إدارة الجمعية في وقت لاحق، وقال: «تقوم بعض الصفحات الصفراء بإثارة الرأي العام عن طريق دس أخبار كاذبة تهدف النيل من سمعة أطباء المشافي فتجردهم من إنسانيتهم وتتهجم عليهم وعلى مهنتهم بهدف كسب سبق صحفي ولفت الأنظار إلى صفحات مغمورة، ولما كان هذا الأمر قد تكرر فإن جمعية المشافي الخاصة، وخاصة بعد أن أثبتت التحريات والتحقيقات كذب ادعاء هذه الصفحات، فإنها تحذر من التمادي في هذا النهج».

وأمل مارتيني من الجميع «عدم تناسي التضحيات التي قدمها أطباء المشافي العامة والخاصة خلال الأيام الحالكة من الأزمة السورية في السنوات الماضية، وعلينا وقف نزيف الأطباء إلى الخارج بشتى الوسائل وأن نعزز صمودهم في بلدهم بدل دفعهم إلى الهجرة».

وأضاف: إن لجنة صحة حلب المكلفة بالتحقيق في رفض أحد المشافي في حي حلب الجديدة إسعاف جرحى قذائف الإرهاب التي ضربت الحي، وخلفت ٦ شهداء و٨ جرحى، خلصت وعبر التحقيق والبحث عن الأدلة ومتابعة تسجيلات الكاميرات إلى أن الحالات التي وصلت إلى المشفى «جرى استقبالها وتقديم العلاج الإسعافي لها، وبما يتعلق بالطفلة التي تحدثت الصفحات عن رفض استقبالها، فهي لا تزال في العناية المركزة بالمشفى وتتلقى علاجها اللازم، ولم يتم نقلها إلى مشفى حلب الجامعي كما تم تداوله».