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علاج «ثوري» قد يعيد البصر إلى المكفوفين!

| وكالات

الخميس, 18-07-2019

كشفت دراسة حديثة أن الذين فقدوا بصرهم جراء الحروق الكيميائية قد يتمكنون من الرؤية يوماً ما مجدداً بفضل علاج ثوري جديد.
وتعمل الدراسة البريطانية على اختبار إنزيم كولاجيناز لدى 30 مريضاً تعرضوا لهجمات حمضية أو حوادث صناعية، حيث تبين أن تطبيق هذا الإنزيم في القرنية التالفة يمكن أن يؤدي إلى تليين الأنسجة الكامنة في أعين الأرانب.
وسمحت هذه الطريقة للخلايا الجذعية الموجودة تحت القرنية بالتكاثر والتجدد، ما أدى إلى جعل الجرح يقوم بإصلاح نفسه.
وهذه هي الدراسة الأولى التي يتم فيها اختبار هذه التقنية لدى مرضى حقيقيين من البشر، حيث من المتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج في عام 2021.
وستنفذ الدراسة في جامعة نيوكاسل بقيادة الدكتور ريكاردو جوفيا.
وتعرف القرنية بأنها الطبقة الخارجية للعين التي تلعب دوراً مهما في تركيز الرؤية، وهي مغطاة بحاجز رقيق يحمي إلى حد ما من الأضرار المادية ويمنع مسببات الأمراض من دخول العين.
ويمكن اعتماد الخلايا الجذعية لمعالجة تلف القرنية، نظراً لأن هذه الخلايا تملك قدرة على التحول لأي خلايا أخرى في الجسم، حيث كشفت التجارب أن بإمكانه علاج الجروح عبر تكاثر الخلايا الجذعية وتجديدها في المنطقة التالفة.

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