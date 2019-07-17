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مهرب يخفي الكوكايين في مكان غريب

| وكالات

الخميس, 18-07-2019

يلجأ مهربو المخدرات إلى حيل ماكرة حتى يتمكنوا من نقل المواد الممنوعة، لكن ما قام به أحدهم مؤخراً أثار دهشة كبيرة داخل مطار مدينة برشلونة الإسبانية. وبحسب تقارير صحفية، فإن شخصاً قادما من كولومبيا إلى إسبانيا على متن رحلة جوية، أخفى نصف كيلوغرام من الكوكايين تحت شعر مستعار (باروكة) يرتديها على رأسه.
وتقدر القيمة السوقية لهذه الكمية من المخدرات بنحو ثلاثين ألف يورو، لكن مخطط التهريب لم يكلل بالنجاح في مطار برشلونة.
وأبدى عناصر الشرطة الإسبانية شكوكاً في الرجل، لأنه بدا مضطرباً وقلقاً خلال خضوعه لعملية التفتيش، كما أن شعره كان يبدو منفوخاً على نحو زائد فوق الرأس.

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