انخفاض وفيات الإيدز عالمياً

كشف تقرير جديد للأمم المتحدة عن انخفاض «كبير» في معدل وفيات مرضى الإيدز في العالم على مدار السنوات العشر الماضية.

وأشار التقرير السنوي لبرنامج الأمم المتحدة المشترك، المعنىّ بفيروس نقص المناعة (الإيدز) إلى وفاة نحو 770 ألف شخص في العالم سنة 2018، نتيجة أمراض مرتبطة بالإيدز، وهو رقم أدنى من ذاك المسجل سنة 2017 بواقع 800 ألف، وأقل بكثير من المستويات العليا التي تم بلوغها في سنة 2004، عندما سجلت 1.7 مليون حالة وفاة، وفق ما كشفه البرنامج الأممي.

ويمثل هذا الرقم انخفاضاً في عدد الوفيات الناجمة عن المرض أو المرتبطة به بمعدل الثلث من العام 2010.وذكر التقرير أنه بات أكثر من 3 أشخاص إيجابيي المصل من كل 5 في العالم يخضعون لعلاجات بمضادات الفيروسات من شأنها أن تكبح انتقال العدوى إذا جرت وفق الأصول، وتُعد هذه النسبة الأعلى على الإطلاق التي يتم تسجيلها، وهي أعلى بواقع عشر مرات من المجموع الذي أُحصي في أواخر العقد الأول من الألفية.

ويُعزى الانخفاض الملحوظ في حالات الوفاة إلى العلاجات وتقدم كبير أُحرز في جنوب إفريقيا وشرقها، وهي المنطقة الأكثر تأثراً بالوباء عموماً، حيث يعيش أكثر من نصف سكان العالم المصابين بالفيروس.