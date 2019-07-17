«الشام بتجمعنا» مساء اليوم

تبدأ اليوم فعاليات مهرجان «الشام بتجمعنا» الذي تقيمه غرفة تجارة دمشق بالتعاون مع وزارة السياحة تحت رعاية محافظة دمشق، وذلك على أرض حديقة تشرين منذ الساعة 5 وحتى 11 مساء.

وفي تصريح لـ«الوطن» بين رئيس غرفة تجارة دمشق غسان القلاع أن المهرجان يجمع الفعاليات التجارية والصناعية كافة، إذ يشتمل على ألعاب للأطفال ومطاعم ومحال البيع وحديقة حيوانات وغيرها من الفعاليات، مشيراً إلى أنه سيقام لمدة شهر كامل بدءاً من 18 تموز ولغاية 17 آب، وذلك لكي يتمكن أي شخص من زيارة هذه الفعاليات والتردد عليها.

ونوه القلاع بزيادة عدد المنتسبين والمشاركين في المهرجان، سواء في المطاعم أو الأكشاك ومدن الملاهي، مبيناً مساهمته في تحسين الاقتصاد ودفعه نحو الأفضل مقارنة بالعام الماضي.

وأشار إلى الرسالة الموجهة عبر المهرجان والتي تتلخص بأن سورية بخير، وستعود أفضل من السابق، وأن «الشام بتجمعنا» شعار يعبر عن مشاركة الجميع في هذه البهجة وعن الأمنيات الموحدة باستقرار الوضع الأمني في البلد، مضيفاً: «لا شك أن اليوم أفضل من الأمس، والغد سيكون أفضل من اليوم»، وبين أن المهرجان أصبح سنوياً بعد إقامته السنة الماضية للمرة الأولى.

يذكر أن فعاليات المهرجان تتضمن مختلف النشاطات من حفلات وسيرك وسينما ورياضة ومسير دراجات، إلى جانب المسرح وريادة الأعمال، وماراثون، وتوجد فيه حديقة للحيوانات وفعاليات شارع الأكل وغيرها.