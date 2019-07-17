للمرة الأولى سلاف فواخرجي مع ابنها الثالث … شكران مرتجى لنضال سيجري: مرت سنوات وأنت أنت ملك البنفسج وحارس الياسمين وابن أمك سورية

اختلفت الموضوعات التي نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي هذا الأسبوع، واختلفت بالشكل والمضمون عما تم نشره خلال الأسابيع الماضية، حيث شهدت الساحة دخول العديد من النجوم الجدد وغياب الكثير، وإلى التفاصيل:

الابن الثالث

نشرت النجمة السورية سلاف صورة لها برفقة والدها، وبدت وهي تحتضنه معبرة من خلال ذلك عن عاطفتها القوية تجاهه. ولفتت الأنظار بالتعليق على الصورة حيث كتبت: «ابني التالت، بابا اللـه يخليلي ياه، ويخليلكم كل أهاليكم».

كما نشرت قبل ذلك صورة تجمعها بزوجها وائل رمضان وولديهما حمزة وعلي مع أيمن زيدان بعد حضور مسرحية «3 حكايا» وكتبت: «دائماً في أعمال فنية، بس قليل جداً جداً نلاقي مشروع، ودائماً أصحاب المشروع بيتعذبوا أكتر لأنه هدفهم أكبر، واللي ما بيوقف إنك تكون قدام كاميرا أو على خشبة مسرح… وبس!».

وأضافت: «هو مبدأ وقناعة وسلوك.. هو إنك ما تنشرى وتنباع لأي سبب كان.. هو إنك ما تشتغل أي عمل وتخدع الناس لأن الأسباب الصعبة موجودة وموحدة عند الجميع.. بس المناعة بتختلف.. والتوازن بيختلف.. أيمن زيدان، صاحب مشروع كان ورح يبقى، ومسرحية ثلاث حكايا جزء من مسيرة مشروع مالو نهاية أو صلاحية.. شكراً أيمن شكراً للفنانين والفنيين اللي اشتغلوا بالعرض جميعاً.. وثبتنا اللهم قد ما تعبنا وخصوصاً ببلدنا، انو نبقى من أصحاب المشروع».

ست سنوات

استعادت النجمة شكران مرتجى الذكرى السادسة لرحيل النجم نضال سيجري، فنشرت صورة لها وهي بجانب قبره، وكتبت: «مرت سنوات ست ولكنك لم تمر ولم تغادر الذاكرة والقلب، مرت سنوات وأنت أنت ملك البنفسج وحارس الياسمين وابن أمك سورية العظيمة.. مرت سنوات مكانك لا يستطيع أحد أن يسكنه فهناك نضال واحد لا يشبه أحداً ولا يشبهه إلا الرحيل الذي أخذه لأنه أحبه وأراده صديقاً في زمن كثر الضيق وقل الصديق.. نضال لن أخبرك بشيء فأنت تعرف كل شيء، من قال إن اليتم فقدُ أم أو أب.. اليتم فقد صديق ربما، وأنا يتيمة يا نضال وأن أشتهي الموت فلأنك وأبي هناك».

تحدي العمر

ما زال تحدي العمر المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي يشغل بال العديد من الفنانين، إلا أن هناك الكثير منهم استغل هذا الأمر في السخرية من أنفسهم تارة أو ممازحة زملائهم تارة أخرى.

وفي هذا السياق، مازح الفنان المصري حمادة هلال مواطنته آيتن عامر ونشر صورة تجمعه بها بعد أن استخدم على وجهها في الصورة تطبيق FaceApp ما حولها إلى سيدة عجوز، وعلق عليها: «ربنا يحفظك ويبارك في صحتك يا ست الكل الفنانة القديرة آيتن عامر».

هجوم شرس

شن متابعو الفنان المصري أحمد فهمي هجوماً شرساً عليه بعد نشره صورة لمجموعة من الكلاب الصغيرة وطلب منهم تبنيها أو المساعدة لإنقاذها.

وعلق بغضب على الصورة قائلاً: «16 جرو.. لاقوهم مرميين في الزبالة.. كانوا أكتر بس طبعاً مات منهم.. ودول اللي فاضلين.. اللي عايز ياخد منهم ويكسب ثواب يا ريت».

وأضاف: «ربنا ينتقم من اللي عمل كدا.. الكلاب كلها بلدي».

ورغم معرفة الجميع باهتمامه بالكلاب إلا أنه لم يتوقع الهجوم الذي شنه البعض عليه بسبب منشوره، حيث أكد عدد كبير منهم أن هناك الكثير من الأطفال المشردة التي لم يلتفت إليها ولم يصورها ويطلب مساعدة لهم.

وأكد البعض الآخر أن ما يقوم به للدفاع عن الكلاب أمر إنساني ويستحق الاحترام، إلا أن أغلبية التعليقات جاءت ضده وتم مهاجمته بشكل كبير.

3 ملايين

لم تتوقع الفنانة المصرية نشوى مصطفى أن يتخطى نجاح أغنيتها الشهيرة التي قدمتها منذ أيام في حفل زفاف ابنها حاجز المشاهدات العالية وتصل إلى ثلاثة ملايين مشاهدة.

وكشفت عن أغرب عرض تلقته بعد نجاح هذه الأغنية، وكتبت: «نكتة الموسم، متعهد حفلات أفراح اتصل بيا علشان فيه عيلة فرح ابنهم قرب وعايزيني أغني في فرحه أغنية باسمه واسم عروسته، وقال لو وافقتي حتبقي ظاهرة في الأفراح تغني أغاني باسم كل عريس وعروسة واضمن لك مش أقل من عشرين فرح في الشهر».

وأضافت: «اعتذرت له لأنها مش شغلتي وأنا عملت أغنية افرح بيها أسرتي وأصحابنا، كلمني بعدها تاني وقال لي إن والدة العريس عايزة تكلمني بنفسها وإنها حتدفع الرقم اللي اطلبه».

أسلوب مستفز

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للمغنية المغربية دنيا بطمة، وهي ترد على تصريحات الفنان الفلسطيني محمد عساف الأخيرة.

وأكدت أن سؤال الصحافة لعساف عن خلافهما أصبح موضوعاً قديماً، موضحة أن الصحفيين طرحوا هذا السؤال عليه لقلة أعماله الفنية.

وأضافت بأسلوب مستفز بأنها تشمئز عند سماع اسم زميلها السابق عساف، ولا تطيقه، الأمر الذي أحدث ضجة كبيرة بين المشاهدين وانهالت عليها الانتقادات والردود القاسية.

ووصف عدد كبير من رواد السوشيال ميديا تصريحاتها الجديدة بالسيئة وغير المحترمة، لافتين إلى أنها تغار من نجوميته، وأخطأت في ردها خاصة بعد تصريحات عساف الأخيرة التي أكد مسامحته لها عن أي تصريح منها، مؤكداً أنه لا يمانع في طي خلافاته السابقة معها.

بلا أنف

فجرت الإعلامية المصرية ريهام سعيد مفاجأة صادمة عن وضعها الصحي، كاشفة أنها أزالت أنفها بالكامل.

وقالت «: لكل الناس المهتمين بالتفاصيل الطبية لحالتي الصحية، حبيت وضح حالتي إيه وأحمد اللـه على كل شيء».

وأضافت بصوتها إن مرضها ليس جلدياً، بل إن ضعف جهازها المناعي بسبب حالتها النفسية الصعبة جراء الحرب ضدها، ما أدى إلى إصابتها بجرثومة بجانب أنفها أي ما يعرف بمنطقة «مثلث الموت».

وتابعت بقولها إن إصرارها على الاستمرار في العمل بعد اكتشافها المرض قبل شهرين، ساهم بتدهور حالتها.

وأردفت: «خضعت لعملية إزالة أنفي بالكامل، وكنت سأقضي حياتي من دون وجود أنف لولا تدخل أحد الأطباء الكبار وإجراؤه لعملية تكوين أنف جديد من خلال أخذه لغضروفين من أذني».

حلم هوليوود

تستمتع الفنانة المصرية ياسمين صبري، بإجازاتها الصيفية في رحلة حول العالم، حيث تنشر لمتابعيها على حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، صوراً مختلفة من رحلاتها الصيفية وفترة استجمامها الأخيرة.

وكشفت عن حلمها الذي تسعى لتحقيقه، وهو الانطلاق إلى هوليوود، إذ تراه أقرب إليها الآن من أي وقت مضى، بعد أن لمع نجم العديد من الممثلين المصريين هناك.

وأكدت أن هوليوود تحاول أن تكون أكثر تنوعاً، وتسعى لضم المزيد من الجنسيات المختلفة، بعيداً عن التقيد بمعايير الجمال الأوروبية التي اختلفت في هذه الآونة عن الماضي، وتُرجع الفضل في تغيير مفهوم الجمال إلى عائلة كاردشيان، التي ترى أنها سبب في اتساع هذا المفهوم، فهن ممتلئات الجسد وذوات بشرة برونزية، كما أن شعورهن وعيونهن تتمتع بألوان داكنة، مما سمح للجمال العربي أن يفرض نفسه على العالم.

وصرحت ياسمين عن طموحها وأنها تحرص على الانضمام لفيلم سينمائي كبير من نوعية الإثارة، يتيح لها أن تؤدي المشاهد الخطرة بنفسها.

زواج مبارك

كشفت الفنانة اللبنانية نجمة «ستار أكاديمي» نينا عبد الملك زواجها غير المعلن، وظهرت في مقطع مصور برفقة زوجها السوري، وأشارت فيه إلى أنهما تزوجا منذ 10 أشهر وتحديداً في يوم ميلادها في 25 أيلول الماضي.

وتوجهت في تغريدة إلى الأشخاص الذين قاموا بتهنئتها وكتبت: «شكراً من القلب لكل حدا باركلنا، كلماتكن بسطتنا كتير، تاني شي يلي طالبوا بصور عرسنا وصوري بالفستان الأبيض نحنا ضد فكرة الأعراس لأسباب منقلكن ياها بفيديو قادم ومن لما تقابلنا متفقين على هالشي».

وعن حفل الزفاف أضافت: «اكتفينا بسهرة صغيرة مع العائلة بلبنان وبالإمارات، بس هيدا فيديو بالفستان الأبيض إذا حابين».