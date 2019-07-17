شؤون محلية

الاعتمادات المرصودة بالكاد تكفي لإنجاز 1.5 كم من الطرقات الزراعية

الخميس, 18-07-2019

إشارة إلى كتابكم رقم 2471/ص/ف/1 تاريخ 11/6/2019 حول ما نشر في صحيفة الوطن العدد رقم /3159/ تاريخ 28/5/2019
تحت عنوان: «الطرق الزراعية بطرطوس معطلة والمبلغ المخصص هذا العام لا يكفي»
نرفق ربطاً رد مديرية الخدمات الفنية بطرطوس بكتابهم رقم 5130/ص/ف تاريخ 8/7/2019.
فإننا نبين ما يلي:
توقفت خطط إنشاء الطرق الزراعية عند آخر خطة تم وضعها عام 2011 بناءً على بلاغات رئاسة مجلس الوزراء ذات الصلة والتي طلبت توقيف المشاريع الجديدة والاكتفاء بتنفيذ المشاريع المتعاقد عليها التي تبلغ نسبة التنفيذ فيها ما يزيد على 60 بالمئة ومنها الطرق الزراعية واقتصرت خططنا في مجال الطرق الزراعية على تسليك الطرق التي تتعرض للانقطاع نتيجة الانزلاقات أو الانهيارات التي تحصل عليها حيث يتم إجراء المعالجة الضرورية لها وفق الإمكانات المتاحة ولمواقع محددة فقط بالتنسيق مع الجهات المعنية وبكميات محدودة من المجبول الإسفلتي جراء قلة الاعتمادات المالية المرصدة حيث تقتصر خطة الصيانة لدينا على الطرق الخدمية المحلية وجزء ضيق للزراعية واستطعنا المحافظة عليها بصورة مقبولة.
كما نقوم بتنفيذ بعض الطرق الزراعية التي ترد في الموازنة المستقلة والتي يتم رصد اعتمادات مالية لها كإعانات وزارية يضاف إلى ذلك قيامنا بتنفيذ أعمال الرشة الإسفلتية ومساعدة الأهالي الذين يقومون بفرش الطرق التي تخدمهم بالحجر المكسر وذلك بطريقة التعبيد الاقتصادي تشجيعاً للعمل الشعبي وخدمة للأهالي.
منوهين بأنه تم تنفيذ حوالي 10 كم من الطرق الزراعية في منطقة الدريكيش خلال عام 2016 بعد رصد اعتماد مالي من الموازنة المستقلة لتنفيذها.
مع الإشارة إلى أن الاعتمادات المرصدة في الموازنة الاستثمارية للطرق الزراعية حوالي 35 مليون ليرة سورية قبل التخفيض وهي بالكاد تكفي لإنجاز كيلو متر ونصف الكيلو متر من الطرق الزراعية.

مدير الخدمات الفنية بطرطوس
المهندس علي هلال رستم

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