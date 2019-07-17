إحالة المتاجرين بالبطاقة الذكية إلى القضاء … مدير التموين: الازدحام على الكازيات بسبب انتهاء الامتحانات والتوجه إلى الاصطياف

بيَّن مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحماة زياد كوسا لـ«الوطن» أنه بالتعاون مع قيادة شرطة المحافظة تم ضبط بطاقات ذكية لمواطنين بقصد المتاجرة غير المشروعة بالبنزين، وذلك في 3 محطات، اثنتان بحماة والثالثة بريفها الشمالي، وتم تنظيم الضبط التمويني وحجز البطاقات وتوقيف المخالفين وإحالتهم موجوداً إلى القضاء، وعزا مدير فرع محروقات حماة ضاهر ضاهر الازدحام على محطات حماة إلى الحركة الكثيفة للمواطنين بعد انتهاء الامتحانات العامة والجامعية، وطلبهم الشديد على البنزين وخصوصاً الـ100 لتر المدعومة سعرياً، للتوجه إلى مناطق السياحة والاصطياف.

وأكد ضاهر أن هذا الازدحام الذي تشهده محطات حماة طارئ وعابر، ومن المتوقع أن يخف بداية الأسبوع القادم، فالكميات التي ترد المحافظة حالياً زيدت إلى 17 طلباً باليوم وقد كانت 15 طلباً، وهي كافية كالعادة.

مدير المواصلات محمد عامر السيد بيَّن أن عدد الآليات بكل أنواعها العاملة على البنزين بالمحافظة 121510 آليات بما فيها الدراجات النارية، فيما يبلغ عدد السيارات السياحية العامة 5680 سيارة، والخاصة 38188، بينما العاملة على المازوت 300 فقط.

وأما عضو المكتب التنفيذي لقطاع التموين مسعف علواني فأكد أن جولات أعضاء المكتب التنفيذي على محطات حماة مستمرة لليوم الثاني على التوالي، وقال: لقد لمسنا خلال جولتنا حالات غش عديدة باستخدام أصحاب السيارات بطاقات غير بطاقاتهم بالتعبئة. وتم نشر دوريات من التموين والشرطة لضبط أي مخالفة، وقد اتخذت الإجراءات القانونية بحق المخالفين.